Colombia vs. España: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025

Colombia comenzó con paso firme su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. En la primera jornada, la tricolor venció 2-0 a Canadá en el PhilSports Arena de Manila, con goles de Angely Camargo y Allison Olave.

El equipo dirigido por Roberto Bruno tuvo un estreno sólido y apunta a lo más alto en el certamen, que reúne a las 16 mejores selecciones del mundo.

Ahora, el reto será mayor: España, líder del Grupo B, llega con confianza tras golear 5-2 a Tailandia con tantos de Vane Sotelo, Irene Córdoba, un doblete de Laura Córdoba y otro de María Sanz Navarro.

Sin duda, será el partido clave de la tricolor en la fase de grupos, en la que los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, antesala de las semifinales y la gran final.

Colombia vs. España: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal

Fecha: martes 25 de noviembre.

Lugar: Philsports Arena, Pásig.

Hora: 7:30 a. m.

TV: FIFA +.

