Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. España: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal 2025

La Tricolor, dirigida por Roberto Bruno, afronta este martes su prueba más exigente en la fase de grupos contra La Roja.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de noviembre de 2025 - 04:52 p. m.
Las jugadoras de Colombia se alinean para una foto de equipo antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre Colombia y Canadá en el PhilSports Arena el 22 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas.
Las jugadoras de Colombia se alinean para una foto de equipo antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre Colombia y Canadá en el PhilSports Arena el 22 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas.
Foto: FIFA via Getty Images - Ezra Acayan - FIFA
Colombia comenzó con paso firme su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. En la primera jornada, la tricolor venció 2-0 a Canadá en el PhilSports Arena de Manila, con goles de Angely Camargo y Allison Olave.

El equipo dirigido por Roberto Bruno tuvo un estreno sólido y apunta a lo más alto en el certamen, que reúne a las 16 mejores selecciones del mundo.

Ahora, el reto será mayor: España, líder del Grupo B, llega con confianza tras golear 5-2 a Tailandia con tantos de Vane Sotelo, Irene Córdoba, un doblete de Laura Córdoba y otro de María Sanz Navarro.

Sin duda, será el partido clave de la tricolor en la fase de grupos, en la que los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, antesala de las semifinales y la gran final.

Colombia vs. España: hora y dónde ver en vivo el Mundial Femenino de Futsal

Fecha: martes 25 de noviembre.

Lugar: Philsports Arena, Pásig.

Hora: 7:30 a. m.

TV: FIFA +.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

