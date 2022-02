El show que revivió la llama del Black Lives Matters en el Super Bowl

Eminem hincó su rodilla haciendo alusión a la protesta contra el racismo del Black Lives Matter. Foto: Agencia AFP

Como es habitual en cada año, el show del medio tiempo del Super Bowl capta la atención de millones de televidentes en todo el mundo. Y justo antes de que los Rams de Los Ángeles encararan la segunda mitad del partido que les dio el título, el mundo volteó sus ojos hacia el evento musical que reunió a varios de los raperos más importantes de los últimos años.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent y Mary J Blige conformaban una alineación de lujo que, entre otros apartes, tuvo muchos tintes políticos en materia racial. El más sonado de ellos fue el momento en el que Eminem se arrodilló tras terminar su parte del show, en lo que muchos asociaron como una referencia al exfutbolista Colin Kaepernick y su activismo racial.

Los guiños de ayer también traen a la conversación al Black Lives Matter (BLM), un movimiento que nació en 2013 luego de que un estudiante negro de 17 años muriera por un disparo al ser confundido con un ladrón, y de que el hombre que le disparó quedara en libertad.

¿Quién es Kaepernick y qué significado tiene arrodillarse?

Kaepernick es un exjugador de fútbol americano que jugaba de mariscal de campo y fue una pieza clave de los San Francisco 49ers entre el 2011 y el 2016. Su carrera en la NFL llegó a un final temprano cuando fue vetado de la liga por sus reiteradas protestas contra el racismo institucional de la policía estadounidense, en especial por el día en que se arrodilló durante el himno de Estados Unidos.

El gesto tuvo su origen a finales del 2016, cuando Kaepernick se quedó sentado mientras sonaba el himno en medio de los protocolos de los partidos de la NFL. Días después, prefirió ponerse de rodillas para así no ofender a los militares. Al ser consultado por esos actos, el futbolista respondió “no me voy a poner de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y a las personas de color”. Tras esa temporada ningún equipo lo quiso contratar.

Ese año fue particularmente difícil en términos de violencia racial. Hubo varios episodios en que la policía mató a hombres negros. Algunos de esos casos fueron las muertes de Arlton Sterling en Luisiana, la de Philando Castile en Minnesota o el tiroteo que dejó herido a Charles Kinsey. Por estos y más casos, las manifestaciones del BLM regresaron con fuerza a las calles en el 2016.

Kaepernick pasó a tener más reflectores por su activismo contra de los abusos policiales, que por su carrera deportiva. Tuvo otros gestos simbólicos como la vez en que utilizó medias que representaban a la policía como cerdos. Pese a que la NFL le dio la espalda, recibió apoyo de muchos colegas deportistas y artistas. Entre quienes lo respaldaron estuvo uno de los raperos del show de ayer, Dr Dre, quien también se arrodilló junto a él en 2020.

Arrodillarse retomó fuerza en el 2020 cuando George Floyd murió en Minnesota víctima de un evidente abuso policial. Ese año el movimiento BLM regresó a las calles pese a las restricciones por la pandemia y el mundo cultural se sumó en su apoyo. Los partidos de la NBA, la MLS e incluso la MLB tuvieron un espacio en el que los deportistas se arrodillaron antes de cada partido.

El gesto llegó incluso a expandirse más allá de los Estados Unidos y en muchos eventos sigue siendo recurrente. Por ejemplo, en la última final de la Eurocopa, disputada entre Italia e Inglaterra, los jugadores de ambas selecciones se arrodillaron antes del pitazo inicial.

Otros detalles que dejó el show del entretiempo del Super Bowl

Sumado al tinte político de la presentación de Eminem en la presentación de ayer, Dr Dre no fue un detalle menor. El rapero californiano era conocido desde los ochentas por temas como ‘Fuck the Police” durante su etapa como miembro de la banda Niggaz With Attitude (NWA). Anoche, en el escenario del SoFi Stadium interpretó junto a Snoop Dogg uno de sus clásicos: Still Dre. En ella dice, entre otros apartes, “still not loving police” que traduce: Todavía no amo a la policía.

Cada uno de los artistas que se presentaron ayer han manifestado su apoyo al movimiento BLM. Por ejemplo, en el 2020 Snoop Dogg dijo implícitamente que iba a votar contra Donald Trump porque ya no soportaba verlo un año más en el cargo. En su cuenta de twitter dijo que iba a votar para terminar con la brutalidad policiaca, tema que el entonces presidente de los Estados Unidos eludía.

Kendrick Lamar no se quedó atrás en los guiños contra el racismo. Entre las canciones que interpretó estuvo ‘Alright’, un tema que BLM adoptó como un himno. En muchas de las marchas de este movimiento, los asistentes suelen cantar su coro, gritando: “we gon’ be alright” (vamos a estar bien).

El rap, en el que la crítica social es fundamental en el contenido, tuvo ayer un espacio para recordarle a Estados Unidos, en televisión nacional, que tienen un problema que está lejos de ser resuelto. Gestos como el de ayer indican que, pese a que la carrera de Kaepernick en la NFL terminó, su lucha contra el racismo sistemático, tanto dentro como fuera de las canchas, todavía tiene un largo camino por recorrer.