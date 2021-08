El tiburón de Baltimore y el récord más grande de los Olímpicos

Cada cuatro años, el 31 de julio tiene un significado especial: en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps hizo historia. Tuvieron que pasar cuarenta y ocho años para que algún deportista rompiera el récord de 18 medallas olímpicas impuesto por la exgimnasta sovietica Larisa Latynina entre 1956 y 1964.

Los primeros Olímpicos que vieron al joven Michael Fred Phelps II fueron los de Sidney 2000. El nadador tenía solo 15 años cuando hizo su debut y, aunque no ganó medallas en Australia, el mundo puso sus ojos en Phelps. En la final de 200 metros mariposa terminó en el quinto puesto superando a varios favoritos como el britanico Stephen Parry y al local Heath Ramsay. El universo de la natación vio gran talento en él y demostró que estaba listo para los próximos Juegos Olímpicos.

Phelps llegó a Atenas en el 2004 con el objetivo de, por lo menos, llevarse una medalla a casa. Entre el 14 y el 21 de agosto el nadador de Baltimore arrasó con todo. No solo impuso tres récords olímpicos en 100 metros mariposa, 200 metros mariposa, 200 metros medley, también rompió el récord mundial en 400 metros medley. Con sus ocho medallas en Atenas, logró superar al también nadador estadounidense Mark Spitz, quien poseía el récord de más medallas ganadas en unas solo olimpiadas con un total de siete en Munich 1972.

Los Juegos de Verano en Beijing 2008 iban a ser la coronación de Phelps, que llegó a las justas con expectativas descomunales y logró superarlas. El nadador se llevó ocho medallas, impuso siete récords mundiales y uno olímpico.

En China Phelps volvió a romper el récord de Mark Spitz y, a pesar de que ya había ganado más medallas que su compatriota, las ocho ganadas en Atenas fueron seis de oro y dos de bronce. Por lo tanto, Pekín fue la oportunidad perfecta para agigantar la leyenda ya que ocho de las ocho medallas que se llevó en China fueron de oro. El tiburón de Baltimore se convirtió en un ícono global y estaba listo para llegar aún más lejos con los siguientes Juegos Olímpicos.

Cuando Phelps llegó a Londres en el 2012, tenía al mundo de la natación comiendo de su mano. En el Campeonato Mundial de Natación, un año antes de los Olímpicos, el estadounidense había ganado siete medallas, cuatro de oro, dos de plata y una de bronce. Sin duda era el gran favorito para ganar gran parte de las pruebas de natación.

La prueba de 200 metros mariposa le dio una de las victorias más frustrantes de su carrera: había logrado igualar el récord de Larisa Latynina, pero con una medalla de plata. Sin embargo, lo ocurrido el martes 31 de julio del 2012 le compensó el sinsabor que le dejó el día anterior. El tiempo de seis minutos y 59 segundos en relevos 4x200 metros estilo libre le dio el oro con el que rompió el récord de Latynina. A las 9:02 del último día del mes de julio, Michael Phelps ya era oficialmente el deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos.

Al final de Londres 2012 y con 15 oros, dos platas y dos bronces en su historia olímpica, Phelps sintió que era el momento ideal para el retiro. A pesar que el nadador de 27 años era consciente que podía seguir compitiendo en más Olímpicos, pensó que ya había hecho lo suficiente. La mejor forma de retirarse era con 22 medallas en su palmarés y como el atleta más laureado de la historia.

Sin embargo, su retiro no duró mucho. Dos años después, en 2014, el tiburón anunció que participaría en los Juegos Olímpicos de 2016. Michael Phelps participó en sus quintas olimpiadas, las de en Río de Janeiro. Al hacerlo se convirtió en el primer nadador masculino en clasificar en una quinta ocasión. Cuando empezaron los Juegos, Phelps tenía 31 años, edad poco habitual para los nadadores. No obstante, esto no fue un obstáculo para el estadounidense, que extendió su marca con cinco oros y una plata más, siendo, además, el deportista más viejo en ganar una medalla olímpica.

En noviembre del 2016 finalmente llegó la retirada oficial Michael Phelps. Su carrera olímpica abarcó cinco ediciones de los Juegos, 28 medallas y dos décadas de dominio total. El nadador no es solo el más condecorado en la historia de los Olímpicos de verano, sino también el más condecorado de este deporte en todas las competencias.

Nadie puede negar su legado como uno de los mejores atletas olímpicos de la historia y que estará en la cima del medallero olímpico durante algunos años, tal vez incluso durante las próximas décadas.