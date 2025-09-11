Emiliana Arango sigue firme en el WTA de Guadalajara y avanzó a cuartos de final

La tenista colombiana Emiliana Arango reacciona ante la australiana Storm Hunter este jueves, durante un partido del torneo Guadalajara Open WTA 500 en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara (México) Foto: EFE - Francisco Guasco

La colombiana Emiliana Arango avanzó a los cuartos de final del torneo WTA de Guadalajara este jueves al vencer a la australiana Storm Hunter con un doble 6-2 en la segunda ronda, mientras que la belga Elise Mertens y la rusa Veronika Kudermetova, primera y segunda favoritas, fueron eliminadas.

La jornada comenzó tras un retraso de más de una hora por lluvia, y Arango, número 86 del mundo, se impuso a Hunter (1.269) en una hora y siete minutos.

Sólida desde el fondo de la cancha y eficaz a la hora de devolver, la tenista originaria de Medellín arrolló a la australiana, que cometió 34 errores no forzados.

“Sabía que ella le paga muy fuerte a la pelota y que iba a tratar bastante rápido, decidí salir a tirarle arriba y abajo, a los lados, pero nada a la altura de la cintura, porque es muy dura y, como es zurda, a veces no alcanzas a ver la bola”, comentó Arango después del partido.

La rival de Arango en la siguiente ronda salía más tarde del partido entre la letona Jelena Ostapenko, tercera pre clasificada, y la canadiense Marina Stakusic.

Este jueves se dio la eliminación de la belga Elise Mertens, máxima favorita del torneo, al perder ante la francesa Elsa Jacquemot en la reanudación de su partido, que fue interrumpido por lluvia el miércoles por la noche cuando se jugaba el segundo set.

Jacquemot (83) vino de atrás y dio la campanada al derrotar a Mertens (22) en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas con 25 minutos.

En su turno, la rusa Veronika Kudermetova (26), segunda en la siembra, cayó ante la andorrana Victoria Jiménez (123) en otro partido que debió jugarse el miércoles por la noche, pero fue postergado por lluvia.

Proveniente de la clasificatoria, Jiménez se impuso a Kudermetova en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en dos horas con cuatro minutos.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

