Emocionante video: así vivió el equipo de David Alonso su histórico triunfo

David Alonso festejó junto a su equipo su primer triunfo en la temporada de Moto2. Foto: Red Bull Pool

El domingo, David Alonso hizo historia al convertirse en el primer colombiano en ganar una carrera de Moto2. Su triunfo en el Gran Premio de Hungría, tras una remontada memorable en el circuito de Balaton Park, no solo puso la bandera nacional en lo más alto del podio, sino que también confirmó su talento como una de las grandes promesas del motociclismo mundial.

Este jueves, el Aspar Team compartió un video que muestra cómo el equipo vivió desde el box cada instante de esa gesta. Las imágenes retratan la tensión de los ingenieros y mecánicos, que celebraban con gritos cada adelantamiento del joven piloto y se abrazaban cada vez que lograba ganar posiciones.

La atmósfera era de nerviosismo y esperanza, reflejando lo que significaba la posibilidad de hacer historia para todo el equipo.

Uno de los pasajes más dramáticos aparece cuando Alonso arriesga en una maniobra que casi lo deja fuera de pista. El equipo, con gestos de susto y las manos en la cabeza, creyó que todo podía terminar allí. Sin embargo, el piloto logró mantener el control en el ataque, despertando nuevos gritos y aplausos en los boxes.

La explosión de alegría llegó en la última vuelta, cuando Alonso superó al español Manuel González y se aferró a la punta. El video recoge la locura en el box: saltos, abrazos y lágrimas de emoción mientras la moto del colombiano cruzaba la meta en primer lugar. Fue un desenlace vibrante que evidenció cómo el triunfo no fue solo de Alonso, sino de todo un equipo que lo respaldó.

Con la bandera colombiana ondeando en el podio y el himno nacional sonando por primera vez en Moto2, el video se convirtió en un testimonio de un momento irrepetible.

El triunfo de Balaton Park será recordado tanto por la hazaña del piloto como por la pasión desbordada de su equipo, que vivió cada segundo con el corazón en la mano y celebró como propio un capítulo histórico para el deporte colombiano.

