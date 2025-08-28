No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Selección de voleibol prepara el Mundial: volvió a ganar en la Copa Panamericana

El combinado nacional suma dos victorias consecutivas y cerrará la fase de grupos contra Canadá.

Redacción Deportes
28 de agosto de 2025 - 12:44 p. m.
Colombia, en el partido que le ganó a Puerto Rico.
Colombia, en el partido que le ganó a Puerto Rico.
Foto: Ministerio Del Deporte
La selección Colombia masculina de voleibol vive un arranque perfecto en la Copa Panamericana que se disputa en México.

Tras vencer en la primera jornada a Guatemala, este miércoles repitió celebración al imponerse 3-1 sobre Puerto Rico, resultado que lo deja como líder del grupo B.

El equipo nacional mostró solidez en todas sus líneas, con pasajes de técnica y calidad que le permitieron controlar el partido frente a los boricuas y quedarse con su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Ahora, el conjunto colombiano cerrará la fase de grupos enfrentando a Canadá, en busca de asegurar el primer lugar y el paso a la siguiente ronda.

Este torneo es una parada clave en la preparación hacia el Mundial de Filipinas, que se disputará del 12 al 28 de septiembre de 2025.

Allí, Colombia compartirá el grupo D junto a rivales de peso como Estados Unidos, Cuba y Portugal, un reto de máxima exigencia para seguir consolidando su proceso internacional.

