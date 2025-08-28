Selección de voleibol prepara el Mundial: volvió a ganar en la Copa Panamericana

Colombia, en el partido que le ganó a Puerto Rico. Foto: Ministerio Del Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección Colombia masculina de voleibol vive un arranque perfecto en la Copa Panamericana que se disputa en México.

Tras vencer en la primera jornada a Guatemala, este miércoles repitió celebración al imponerse 3-1 sobre Puerto Rico, resultado que lo deja como líder del grupo B.

#Voleibol 🏐 | ¡SEGUNDA VICTORIA COLOMBIA 🤩!



Con este punto la selección nacional se llevó un triunfazo en la Copa Panamericana sobre Puerto Rico para adueñarse del liderato del grupo B.



¡Lo que están jugando 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/iZcskuRILI — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 28, 2025

El equipo nacional mostró solidez en todas sus líneas, con pasajes de técnica y calidad que le permitieron controlar el partido frente a los boricuas y quedarse con su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Ahora, el conjunto colombiano cerrará la fase de grupos enfrentando a Canadá, en busca de asegurar el primer lugar y el paso a la siguiente ronda.

🤩 ¡Dos partidos, dos triunfos!



👏🏻 En México, la selección Colombia masculina de voleibol volvió a celebrar, venció 3-1 a Puerto Rico en la Copa Panamericana.



En el cierre de la fase de grupos enfrentarán a Canadá.



💪 Una demostración de técnica, talento y calidad. pic.twitter.com/8RbWKjOGv4 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 28, 2025

Este torneo es una parada clave en la preparación hacia el Mundial de Filipinas, que se disputará del 12 al 28 de septiembre de 2025.

Allí, Colombia compartirá el grupo D junto a rivales de peso como Estados Unidos, Cuba y Portugal, un reto de máxima exigencia para seguir consolidando su proceso internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador