Empieza la Liga de Baloncesto: formato, fechas y todo lo que debe saber

Este fin de semana, desde este domingo, se jugará en Cali y Bogotá el segundo semestre de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional en su edición 2023.

Después de un apasionante torneo en el primer semestre del año, que se cerró con el título para San Andrés de Caribbean Storm, el campeonato vuelve al formato de sedes únicas para la fase regular. Las finales se jugarán, con formato ida y vuelta, en cada uno de los coliseos de los equipos clasificados.

La temporada contará con la participación de 12 equipos a partir del 24 de septiembre hasta el 24 de noviembre en caso de séptimo juego en el play-off final.

La conferencia A, que se llevará a cabo en Bogotá, contará con la participación, por supuesto, del local Piratas y de: Cóndores de Cundinamarca, Búcaros de Bucaramanga, Corsarios de Cartagena, Motilones del Norte y Titanes de Barranquilla.

La conferencia B, en Cali, tendrá al campeón Caribbean Storm Islands y a Cimarrones del Chocó, Cafeteros Sabios, Team Cali y Tigrillos de Medellín.

Según informó la División Profesional del Baloncesto colombiano (DPB) la primera fase tendrá dos rondas, cada una con cinco partidos para un total de 10 encuentros por conjunto.

“Pasarán los cuatro primeros de cada grupo a cuartos de final enfrentándose así: 1A vs 4B (Llave 1), 2A vs 3B (Llave 3), 1B vs 4A (Llave 2), y 2B vs 3A (Llave 4). Estas llaves define a los semifinalistas al ganador de tres de cinco partidos (3/5)”, informó la DPB.

Las semifinales se jugarán al ganador de tres (3) de cinco (5) partidos, mientras que la final se jugará al ganador de cuatro (4) de siete (7) partidos.

Para tener en cuenta: los clubes volverán a tener como derecho contratar hasta con máximo cuatro (4) extranjeros, y mínimo uno (1), de los cuales solo podrán estar tres (3) en cancha al mismo tiempo durante el juego. Además, los equipos locales deben tener en planilla de juego la presencia de un jugador u21 si consideran llevar doce jugadores. Para los equipos visitantes, les será permitido viajar con mínimo diez (10) jugadores.

El calendario completo de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional

