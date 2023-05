En Roma, Medvedev se reconcilió con la tierra batida

Daniil Medvedev besa el trofeo del Masters 1000 de Roma. Foto: EFE - ETTORE FERRARI

El ruso Daniil Medvedev, tercera cabeza de serie del Masters 1000 de Roma, conquistó este domingo su primer torneo sobre tierra batida al imponerse en la final del abierto italiano al danés Holger Rune (número siete del mundo) 7-5, 7-5.

Medvedev, en cuyo título en la ‘ciudad eterna’ pocos confiaban después de que iniciase su recorrido sin haber ganado un solo partido en sus tres participaciones precedentes, conquistó el vigésimo título de su carrera, 18 de los cuales fueron logrados sobre superficie dura y uno sobre hierba.

Con este título, el ruso se convertirá el lunes en el número dos del mundo, por delante de Novak Djokovic, en una clasificación que estará dominada por el español Carlos Alcaraz, lo que tendrá importancia para los cuadros de Roland Garros, que empieza en una semana.

En la segunda final de su carrera sobre tierra batida, después de la perdida en Barcelona en 2019, Medvedev, de 27 años, dio una lección a su joven rival de 20 años, verdugo de Djokovic en cuartos de final.

“Odiaba la tierra batida, ahora es seguro que me gusta un poco más”, bromeó el ruso, que siempre había perdido en su primer partido en sus tres participaciones previas en Roma, en 2018, 2019 y 2021.

La redención de Medvedev en la tierra batida

“Siempre trato de dar lo mejor en los torneos y de creérmelo, pero al mismo tiempo en cada partido no sabía si podía ganarlo porque normalmente lo odio, no me siento cómodo y no juego bien aquí”, dijo Daniil Medvedev en la pista central del Foro Itálico en la que se proclamó campeón, nada más terminar el partido.

“Ya en Madrid y en Montecarlo no me sentí mal, pero cuando llegué aquí y me sentí perfecto en los entrenamientos, no sabía qué pasaba. Estoy muy feliz de probar a todos que soy capaz de ganar también aquí”, añadió.

El ruso se impuso al danés Holger Rune en dos sets, por doble 7-5: “Ha sido un gran partido, ninguno estaba sabiendo dominar bien el encuentro y estoy contento de haberlo logrado antes que él al final”.

“Ahora tengo una amistad con la tierra batida, no diría que la amo porque me encantan las pistas duras, pero ahora la arcilla me gusta mucho más”, sentenció.

