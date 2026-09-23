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Entrevista con Nicolás Echavarría: “Uno tiene que soñar en grande”

El golfista antioqueño conversó con El Espectador en la previa de su debut en la Presidents Cup. Será el tercer colombiano que compite en este evento y llega como el mejor latino de la temporada en el PGA Tour.

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Daniel Bello
Daniel Bello
23 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Nicolás Echavarría es el mejor golfista colombiano de la actualidad.
Nicolás Echavarría es el mejor golfista colombiano de la actualidad.
Foto: Archivo Pasr

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Nicolás Echavarría está a punto de tachar otro objetivo de la lista. Este jueves, cuando comience la Presidents Cup en el campo número 3 del Medinah Country Club, cerca de Chicago, el colombiano hará su debut en uno de los eventos por equipos más importantes del golf y representará al combinado internacional frente al de Estados Unidos.

El momento llega después de completar su cuarta temporada en el PGA Tour, la gira más importante del golf profesional. Echavarría, de 32 años, terminó como el latinoamericano mejor ubicado en la FedExCup y…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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