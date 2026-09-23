Entrevista con Nicolás Echavarría: “Uno tiene que soñar en grande”

El momento llega después de completar su cuarta temporada en el PGA Tour, la gira más importante del golf profesional. Echavarría, de 32 años, terminó como el latinoamericano mejor ubicado en la FedExCup y…

Nicolás Echavarría está a punto de tachar otro objetivo de la lista. Este jueves, cuando comience la Presidents Cup en el campo número 3 del Medinah Country Club, cerca de Chicago, el colombiano hará su debut en uno de los eventos por equipos más importantes del golf y representará al combinado internacional frente al de Estados Unidos.

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El momento llega después de completar su cuarta temporada en el PGA Tour, la gira más importante del golf profesional. Echavarría, de 32 años, terminó como el latinoamericano mejor ubicado en la FedExCup y cerró el curso con cinco top 25. El punto más alto de su año llegó en marzo, cuando conquistó el Cognizant Classic en Palm Beach Gardens. Fue su tercer título en el PGA Tour, después del Puerto Rico Open de 2023 y el Zozo Championship de 2024.

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Esa victoria también impulsó sus opciones de llegar a la Presidents Cup. Echavarría terminó octavo en la clasificación internacional y recibió una de las seis elecciones del capitán australiano Geoff Ogilvy. El colombiano compartirá equipo con figuras como el japonés Hideki Matsuyama, el australiano Adam Scott y el surcoreano Tom Kim.

“Es un honor y me llena de felicidad por seguir haciéndole checks a esas metas que siempre he tenido. Faltan muchas porque uno tiene que soñar en grande, como me lo enseñó un profesor de chiquito: ‘sueña en grande y grande serás’. Este es uno de los sueños que tenía desde hace mucho tiempo”, contó Echavarría en diálogo con El Espectador.

La Presidents Cup nació en 1994 y enfrenta cada dos años a Estados Unidos contra un equipo internacional conformado por golfistas que no sean estadounidenses ni elegibles para representar a Europa. A diferencia de los torneos habituales del circuito, aquí no importa acumular menos golpes durante cuatro rondas sino que cada enfrentamiento se disputa bajo el formato match play.

Son 30 partidos distribuidos durante cuatro jornadas. Este jueves habrá cinco duelos de four-ball; el viernes, cinco de foursomes; el sábado se disputarán cuatro de cada modalidad y el domingo llegarán los 12 enfrentamientos individuales. Cada victoria entrega un punto y los empates, medio. El equipo que alcance 15,5 unidades se queda con la copa.

En four-ball, cada integrante de la pareja juega su propia pelota y para cada hoyo cuenta el mejor resultado de los dos. En foursomes, en cambio, ambos compañeros golpean alternativamente una misma pelota. El formato obliga a cambiar la mentalidad para superar directamente al rival, hoyo por hoyo.

Echavarría será apenas el tercer colombiano que compite en este prestigioso torneo. El primero fue el antioqueño Camilo Villegas, integrante del equipo internacional en 2009, cuando disputó cuatro partidos, todos con balance negativo. Este año también estará presente, aunque como asistente del capitán, un rol más estratégico y de vestuario.

Trece años después llegó Sebastián Muñoz, quien terminó invicto en Quail Hollow 2022, con dos victorias y un empate en tres enfrentamientos. Precisamente el bogotano protagonizó uno de los recuerdos que alimentaron el sueño de Echavarría, quien fue espectador en aquella edición y vio a su compatriota derrotar a Scottie Scheffler durante los individuales del domingo.

“Yo estuve ahí, fui a verlos, fui a apoyar al equipo internacional y había algo en mí que me decía ‘yo quiero hacer lo que está haciendo Sebastián’. Estaba jugando contra el número uno del mundo y le ganó. Eso fue algo que me marcó. Poder hacerlo realidad este año es algo muy satisfactorio”, recordó el antioqueño, quien esta semana será el que va a estar entre las cuerdas.

Muñoz, sin embargo, no es elegible para ser parte del equipo internacional de la Presidents Cup por su vinculación con LIV Golf. El circuito que irrumpió en 2022 modificó profundamente el panorama del golf profesional y provocó la salida de numerosas figuras del PGA Tour. El futuro de esa división vuelve a generar preguntas. LIV atraviesa ahora un periodo de profunda incertidumbre y el eventual regreso de algunos de sus jugadores al PGA Tour vuelve a estar sobre la mesa. El comisionado Brian Rolapp aseguró recientemente que no existe, por ahora, un programa general de reincorporación para quienes quieran regresar.

Echavarría observa el escenario desde dentro del PGA Tour y cree que la relación entre ambos circuitos ha cambiado. Aunque reconoce que conoce poco sobre las negociaciones y las posibles condiciones de regreso, considera que reunir nuevamente a algunos de los mejores golfistas podría convertirse en una oportunidad para el circuito estadounidense.

“Yo veo que la cosa no está fácil. No tengo mucha información, menos mal no me encargo yo de tomar estas decisiones. Hay gente experta en esto en el PGA Tour que creo que implementará sanciones para esos que quieran volver. Va a ser algo muy interesante de lo que probablemente vamos a tener más información en las próximas semanas”, explicó el antioqueño.

Antes de viajar a Chicago para encarar la Presidents Cup, Echavarría pasó por Colombia para la cuarta edición del Nico Open, torneo juvenil impulsado junto con su hermano Andrés. El proyecto pretende crear un puente entre jóvenes golfistas latinoamericanos y el circuito universitario estadounidense, facilitando que entrenadores puedan observar talentos que habitualmente tienen menos exposición internacional.

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Echavarría conoce bien ese camino. Antes de hacerse profesional pasó por la Universidad de Arkansas, experiencia que considera determinante en su formación. La edición de este año fue ganada fueron el antioqueño Emilio Vélez y la bogotana Sofía Araque. Entre quienes pasaron por dicho evento y hoy siguen la ruta universitaria aparecen dos de las principales promesas colombianas: Tomás Restrepo, quien comenzó su etapa en Ole Miss, y María José Marín, campeona del Augusta National Women’s Amateur.

“Ellos son estrellas. Tomás apenas está empezando, se pudo comprometer y acabó de empezar en una universidad muy buena en Mississippi. Majo sí la está rompiendo, la lleva rompiendo muchos años. Lo que está haciendo ella creo que ningún jugador en Colombia, quizá Camilo en la universidad, lo había hecho y es asombroso”, aseguró.

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Echavarría quiere que su crecimiento profesional también abra puertas para quienes vienen detrás. Ahora, mientras ese proyecto madura, a él le llegó la hora de cumplir otro sueño en Medinah.

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