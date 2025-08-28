Epopeya Latam: 25 años de cumbres, leyenda y un legado de esperanza

Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez en la Cumbre del Vinson, en la Antártida. Foto: Archivo Epopeya

En 2001, Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez hicieron historia al convertirse en los primeros colombianos en conquistar el Everest.

Pero la cima más alta del mundo no fue solo un triunfo personal: un año antes, en julio del 2000, ya habían fundado Epopeya Latam, una empresa que convirtió las hazañas del montañismo en experiencias de liderazgo y trabajo en equipo.

Veinticinco años después, Epopeya celebra su aniversario impactando organizaciones en Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos. El legado de Juan Pablo, fallecido en 2023 tras un cáncer, sigue vivo en cada expedición y en cada enseñanza.

Escalando cerros, formando equipos

A una hora larga de Bogotá, subiendo trocha con las imponentes rocas de Suesca de fondo, se encuentra el Hotel Niddo Suesca, envuelto en una nube gris, fría y espesa que le da un toque místico y misterioso al ambiente.

Allí funciona el centro de formación exclusivo de Epopeya, un espacio inmersivo que activa procesos de alto impacto en equipos y organizaciones. Los resultados son medibles: más colaboración, mayor confianza y transformación cultural.

“Las experiencias en la montaña me enseñaron que no se trata solo de ser montañista, sino de ser mejor amigo, hermano, hijo, colega o líder. Cada ascenso me conectó con la vida misma y con la certeza de que siempre contamos con el apoyo de otros”, afirmó Marcelo Arbeláez, montañista y empresario, en diálogo con El Espectador.

La vida es como una montaña: en cada caída y en cada tormenta descubrimos que lo esencial no es la cumbre, sino lo que el camino nos transforma.

En este terreno de más de 20 hectáreas de reserva natural —siete de ellas destinadas a la conservación—, los programas incluyen desde escalada, caminatas y trekking, hasta espeleología y dinámicas de búsqueda en equipo.

Epopeya ha diseñado una metodología única que traduce aprendizajes reales de montaña —expediciones, fracasos, cumbres y tormentas— en experiencias de liderazgo, cohesión y toma de decisiones.

Conquistando las siete cumbres

Epopeya nació con un propósito claro: demostrar que los límites existen para ser superados. En medio de un país marcado por la violencia, ellos querían darle a Colombia una noticia diferente, una noticia de esperanza.

Empresarios y montañistas, fueron además los primeros colombianos en conquistar las Siete Cumbres, las montañas más altas del mundo:

Everest (8.849 m) – Asia, Himalaya, Nepal/Tíbet.

Aconcagua (6.961 m) – Sudamérica, Argentina.

Denali / McKinley (6.190 m) – Norteamérica, Alaska, EE. UU.

Kilimanjaro (5.895 m) – África, Tanzania.

Elbrús (5.642 m) – Europa, Rusia (Cáucaso).

Vinson (4.892 m) – Antártida.

Pirámide de Carstensz (Puncak Jaya) (4.884 m) – Oceanía, Indonesia.

Un total de 43.320 metros conquistados que representan mucho más que cifras: la demostración de que lo imposible puede alcanzarse.

“Para nosotros estos 25 años han significado aprender, no solo a escalar montañas, sino a transferir ese conocimiento a personas y equipos. Descubrimos cómo, al identificar las emociones que producen las experiencias y conectarlas con la vida diaria, se generan aprendizajes profundos", aseguró Edgard Martínez, CEO de la compañía desde 2018, para este diario.

“Eso es la educación experiencial: vivir, divertirse, conectar con la naturaleza y llevarse enseñanzas que se aplican en el día a día. En este tiempo hemos aprendido a maximizar ese proceso de aprendizaje en adultos y a seguir construyendo historias a partir de vivir las montañas”, agregó.

25 años inspirando a organizaciones

En su trayectoria, Epopeya ha acompañado a más de 350.000 personas, 5.000 equipos y cerca de 500 empresas en 11 países, entre ellas Bavaria, MSD, Ecopetrol, UNICEF, Johnson & Johnson, Grupo Bolívar, American Express, Teleperformance, Compensar y Bancolombia.

“Cada cumbre conquistada es una metáfora de lo que una organización puede lograr cuando trabaja con determinación y propósito”, afirmó Juan Pablo Piedrahita, COO y líder de proyectos estratégicos.

Por su parte, Martínez destaca: “Así como en el montañismo, en los negocios el éxito depende de la preparación, el equipo y la capacidad de adaptarse. Seguiremos llevando esta filosofía a más empresas en los próximos años”.

Adaptación a la era postpandemia

En los últimos cinco años, Epopeya acompañó a 537 equipos de 163 empresas en el rediseño de su cultura organizacional tras la pandemia. Un análisis interno, liderado por Piedrahita, reveló hallazgos claves para el liderazgo actual:

26 % de los equipos identificó la desconfianza como el principal obstáculo.

31 % pidió crear espacios de fortalecimiento grupal.

24 % señaló los reprocesos como barrera crítica para la eficiencia.

22 % exigió mayor desarrollo de habilidades y trabajo en equipo.

13 % del sector salud identificó el estrés como prioridad a reducir.

El estudio concluye que el futuro del trabajo no se construye solo con manuales, sino con experiencias que conecten desde el corazón de los equipos.

Lo que viene: De Cero al Everest

Para conmemorar su aniversario, Epopeya lanza el proyecto “De Cero al Everest”, una travesía en la que acompañará al empresario bogotano Juan Serrano, quien sin experiencia previa en montaña se preparará durante tres años con el apoyo de Epopeya para escalar el Everest. El proceso será documentado para inspirar a miles de colombianos a creer en lo imposible.

“Los grandes sueños no se logran solos. Se logran con un equipo, con propósito, y paso a paso. Ese es nuestro mensaje para Colombia”, concluyó Marcelo Arbeláez.

