El domingo 18 de octubre de 2026, Sebastián Castro Cicuamia se coronó campeón de la Copa del Mundo de Valorant. ‘Darker’, como se le conoce en la escena competitiva, es hasta la fecha el único colombiano campeón mundial en un deporte electrónico. Su hazaña en Shanghái, China, toma mayor magnitud cuando se examina el camino que han tenido que transitar los eSports hasta acá para ser reconocidos como una práctica y disciplina deportiva tan valiosa como para hacer parte del ciclo olímpico junto a deportes tan tradicionales como el atletismo, las…

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El domingo 18 de octubre de 2026, Sebastián Castro Cicuamia se coronó campeón de la Copa del Mundo de Valorant. ‘Darker’, como se le conoce en la escena competitiva, es hasta la fecha el único colombiano campeón mundial en un deporte electrónico. Su hazaña en Shanghái, China, toma mayor magnitud cuando se examina el camino que han tenido que transitar los eSports hasta acá para ser reconocidos como una práctica y disciplina deportiva tan valiosa como para hacer parte del ciclo olímpico junto a deportes tan tradicionales como el atletismo, las pesas o el boxeo.

“Hay que entender el deporte desde una visión más filosófica que física, porque si hacer deporte es sudar, entonces ¿qué es el ajedrez?”, señala Félix Burgos, asesor de la presidencia del Comité Olímpico Colombiano (COC), y quien se encarga de llevar a buen puerto proyectos como los Deportes Electrónicos (eSports).

Es por eso que en plenos Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la creación de la primera edición de los Juegos Olímpicos de eSports. Un evento desprendido de los clásicos de verano. Una decisión sorpresiva para muchos, quienes esperaban que este tipo de torneos se añadieran al programa olímpico en busca de aprovechar su masiva audiencia en redes sociales y su gran capacidad para generar ingresos.

“Esto es tan diferente al deporte convencional que debía tener su propio evento. La manera en que se entrena, se compite, se cubre y se organiza es un espectro completamente distinto, en el que algunos todavía no entienden su magnitud”, explica Félix Burgos.

Así fue como en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario en Ayacucho 2024, las autoridades de la cita deportiva incluyeron el torneo de eFootball, Dota 2 y Tekken 8, todos nacidos como videojuegos, dentro del programa oficial con entrega de medalla para todos los podios. Burgos explica que para llevar una selección de Colombia de eSports era fundamental hacer los mismos procesos que con una delegación tradicional como la de ciclismo, fútbol o patinaje. “Todos pasan por el departamento de psicología, se les recomienda cuidar sus rutinas, su alimentación, sus horas de sueño y se les concentra como a cualquier grupo de deportistas en el mundo”.

Finalmente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Colombia recogió todos los esfuerzos que había hecho desde 2022 para integrar los deportes electrónicos en su programa deportivo. La primera medalla de oro en un ciclo olímpico en eSports. Esta fue conseguida por el equipo colombiano de League of Legends (LoL). Unos atletas, que al igual que ‘Darker’, reivindican la relevancia de este tipo de certámenes, no solo desde la viralidad y la economía, sino también desde su reconocimiento como un deporte.

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