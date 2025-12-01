Estos son todos los ganadores del Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025

Jeison López ganó en la categoría mayores, María Angélica Bernal, en la paralímpica, y Tomás Restrepo, en la juvenil. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Espectador, de la mano con Movistar, celebró este lunes por todo lo alto la edición número 65 de El Deportista del Año, el premio deportivo más importante de Colombia. La gala reconoció a los grandes protagonistas de una temporada histórica para el deporte nacional y dejó un cuadro de honor con campeones mundiales, atletas olímpicos, figuras emergentes y leyendas vivas.

El principal ganador del día fue Jeison López, campeón del mundo en levantamiento de pesas, quien se llevó el máximo galardón como mejor deportista de 2025. Sin embargo, la noche también coronó a otros talentos sobresalientes, como el golfista Tomás Restrepo en la categoría juvenil y la tenista en silla de ruedas María Angélica Bernal, quien ganó entre los paralímpicos gracias a un año inolvidable en el circuito internacional.

Las razones que coronaron a Jeison López como El Deportista del Año

En la categoría de mayores, el triunfo de Jeison López fue indiscutible. Su título mundial, acompañado de marcas históricas y un dominio técnico inapelable, lo consolidó como una de las figuras deportivas del país. El segundo lugar fue para Natalia Linares, quien logró un valioso bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio, la décima medalla de Colombia en la historia del certamen. El tercer puesto quedó en manos de Gabriela Rueda, brillante patinadora que sumó tres oros y dos platas en los Juegos Mundiales, además de dos títulos mundiales.

Entre los paralímpicos, Angélica Bernal se llevó el primer lugar luego de conseguir un subcampeonato histórico en los dobles de Wimbledon, consolidándose como una de las diez mejores tenistas en silla de ruedas del planeta. En la segunda posición quedó Karen Palomeque, campeona mundial de los 200 metros T38 con récord del mundo. El tercer puesto fue para Francisco Sanclemente, medallista de bronce en la Maratón de París y campeón en Duluth y Los Ángeles.

La categoría juvenil tuvo como ganador a Tomás Restrepo, quien hizo historia al coronarse campeón de la Toyota Junior Golf World Cup en Japón. El segundo lugar fue para Kollin Castro, una de las grandes joyas del patinaje colombiano y múltiple campeona mundial. En el tercer puesto se ubicó Sebastián Olivares, triple oro panamericano con récord mundial en levantamiento de pesas.

Más categorías: todos los ganadores de El Deportista del Año 2025

El premio a Revelación del Año fue para Isabella Bedoya, quien sorprendió al país al ganar un oro histórico en los Panamericanos Juveniles de natación, una disciplina en la que Colombia no suele figurar en los primeros lugares.

Como Entrenador del Año fue elegido Luis Arrieta, líder de la sobresaliente temporada del levantamiento de pesas colombiano y artífice de múltiples títulos internacionales en todas las categorías. Su trabajo consolidó un ciclo deportivo que hoy posiciona a Colombia entre las potencias de la región.

En la categoría de Equipo del Año, el reconocimiento fue para la selección de Colombia de Patinaje de velocidad, la gran dominadora de 2025 con títulos en los Juegos Mundiales, el Campeonato Mundial y los Panamericanos de la Juventud. La gala terminó siendo, además, una noche perfecta para este deporte, pues también triunfaron Elías del Valle, Gabriela Rueda y Kollin Castro.

El galardón a Dirigente del Año fue para Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien encabezó un 2025 lleno de clasificaciones a mundiales en distintas modalidades y categorías. El Premio Guillermo Cano al Juego Limpio fue otorgado a Hugo Rodallega, por su trayectoria ejemplar y su aporte al fútbol colombiano dentro y fuera de las canchas.

En esta edición también debutó un reconocimiento histórico: el Gamer del Año, premio que por primera vez integró a los deportes electrónicos al marco del Deportista del Año de El Espectador y Movistar. El ganador fue Samuel Felipe Ruiz, “Sorumi”, quien se convirtió en el primer campeón de la categoría tras imponerse en una final disputada hace una semana, luego de un proceso que reunió a cientos de participantes en ocho torneos clasificatorios realizados desde septiembre. Con su título, Sorumi inaugura una nueva era en la premiación y abre oficialmente el camino para que los esports entren en el cuadro de honor del deporte colombiano.

La ceremonia cerró con dos momentos de enorme carga simbólica: el reconocimiento a Alfonso Cañón con el premio a Vida y Obra, y un homenaje especial a Epopeya, como parte del legado cultural y narrativo que acompaña este histórico galardón desde hace seis décadas y media.

Repase la lista completa de ganadores en El Deportista del Año 2025

Podio Mayores

Jeison López Natalia Linares Gabriela Rueda

Podio Paralímpicos

Angélica Bernal Karen Palomeque Francisco Sanclemente

Podio Juvenil

Tomás Restrepo Kollin Castro Sebastián Olivares

Revelación: Isabella Bedoya

Entrenador: Luis Arrieta

Equipo: Selección colombiana de Patinaje de Velocidad

Dirigente: Ramón Jesurún

Guillermo Cano al Juego Limpio: Hugo Rodallega

Vida y obra: Alfonso Cañón

Homenaje: Epopeya

Gamer del Año: Sorumi

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador