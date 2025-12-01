El libro de los 65 años del Deportista del Año: ¿cómo lo puede descargar y tener gratis?

La portada del libro de los 65 años de El Deportista del Año. Foto: El Espectador

En el marco de El Deportista del Año, premio que El Espectador entrega desde 1960 —y que este lunes coronó al pesista Jeison López como el atleta colombiano más destacado de 2025—, esta casa editorial publicó este mismo 1° de diciembre el libro conmemorativo de los 65 años del Deportista del Año, un volumen digital, gratuito y disponible para todos los lectores.

Esta obra celebra más de seis décadas de historia, tradición y memoria deportiva, y se convierte en un documento imprescindible para comprender la evolución del deporte colombiano.

El libro reúne la historia completa del premio desde su origen. Abre con una reconstrucción detallada de la pregunta publicada por don Mike Forero Nogués en la edición vespertina del 27 de diciembre de 1960, cuando invitó a los lectores a elegir al mejor deportista del país. El PDF incluye fotografías de archivo, crónicas originales y un índice año por año que permite recorrer seis décadas de épicas, triunfos y personajes que definieron al deporte colombiano.

Allí se encuentran perfiles de Rubén Darío Gómez, Ingrid Berg, Bernardo Caraballo, Cochise Rodríguez, Kid Pambelé, Ximena Restrepo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Egan Bernal y Caterine Ibargüen —esta última, la máxima ganadora en la historia del premio.

La obra también destaca cómo el galardón fue creciendo a la par del deporte nacional. Desde el ciclismo de los sesenta, pasando por el boxeo de los setenta, el atletismo de los noventa y el ciclismo moderno, hasta las nuevas generaciones que hoy marcan el rumbo del país.

¿Cómo descargar el libro de los 65 años de El Deportista del Año?

El libro puede descargarse directamente desde la página de El Espectador. En esta misma nota, los lectores podrán hacer clic acá para acceder al archivo PDF, que se encuentra disponible para celulares, tabletas y computadores.

La descarga es totalmente gratuita y hace parte de un homenaje editorial para los lectores, quienes han acompañado este premio desde hace seis décadas y media. Es, además, un regalo para quienes aman el deporte, su historia y sus protagonistas.

¿Qué pasó en la gala de El Deportista del Año 2025?

En los premios de este año, Jeison López se quedó con el máximo galardón por su temporada histórica en el levantamiento de pesas. El segundo lugar en mayores fue para Natalia Linares, bronce mundial en Tokio, y el tercero para Gabriela Rueda, figura del patinaje mundial.

En paralímpicos, el primer lugar fue para Angélica Bernal, subcampeona de dobles en Wimbledon. El segundo puesto quedó en manos de Karen Palomeque, campeona mundial con récord del planeta en los 200 metros T38, y el tercero fue para Francisco Sanclemente, medallista de París y campeón en Los Ángeles y Duluth.

En la categoría juvenil, el ganador fue el golfista Tomás Restrepo, campeón del Toyota Junior World Cup en Japón. Lo siguieron Kollin Castro, múltiple campeona mundial juvenil de patinaje, y Sebastián Olivares, triple oro panamericano con récord mundial en pesas.

El premio a Revelación del Año fue para Isabella Bedoya, campeona panamericana juvenil de natación. Como Entrenador del Año fue elegido Luis Arrieta, líder de la revolución del levantamiento de pesas colombiano.

El galardón a Equipo del Año lo obtuvo la selección colombiana de Patinaje, un reconocimiento a su dominio en Mundiales, Juegos Mundiales y Panamericanos. Este logro además significó tres premios vinculados al patinaje: Elías del Valle como entrenador, Gabriela Rueda en mayores y Kollin Castro en juveniles.

En la categoría de dirigente, el ganador fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. El Premio Guillermo Cano al Juego Limpio fue entregado a Hugo Rodallega, mientras que el reconocimiento a Vida y Obra fue para Alfonso Cañón, leyenda del fútbol colombiano. La gala tuvo un homenaje especial a Epopeya, como parte del cierre editorial de este aniversario histórico.

