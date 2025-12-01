Isabella Bedoya, revelación del año para El Espectador y Movistar: estos son sus logros

La nadadora Isabella Bedoya rompió el récord oro en los 50 metros libres de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. Foto: FILI ROJAS

Isabella Bedoya fue elegida este lunes como la revelación del año por El Espectador y Movistar, un reconocimiento que premia su irrupción fulminante en la natación colombiana. La joven de 19 años firmó una temporada excepcional, marcada por títulos, récords y actuaciones que ilusionan al país.

Uno de sus mayores logros ocurrió en Asunción, donde ganó la medalla de oro en los 50 metros libre de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. Al hacerlo rompió el récord panamericano juvenil, lo que la consolida como un talento a tener en cuenta en las piscinas olímpicas.

La temporada de Bedoya en ASU2025 también incluyó una medalla de plata en los 100 metros libre, prueba en la que volvió a mostrar un progreso notable. Además, hizo parte del relevo femenino que obtuvo bronce en los 4x200 metros libre.

En el PanAm Aquatics Championship 2025 volvió a brillar con múltiples oros: dominó los 100 metros libre, ganó nuevamente los 50 metros libre y fue figura del relevo mixto 4x100 libre junto a Santiago Arteaga, Sebastián Muñoz y Stefanía Gómez. A esto sumó una medalla de plata en los 50 metros mariposa, ratificando su versatilidad y explosividad.

Aunque nació en Florida, Estados Unidos, Bedoya creció como manizaleña y representa deportivamente a Antioquia. Desde muy pequeña encontró en las piscinas un espacio natural, y hoy es una de las atletas más prometedoras del país.

Ya en la categoría de mayores ha mostrado señales firmes de madurez competitiva. Sus resultados en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima lo confirman. Hace unos días logró bronce en los 50 metros libre con 25.71, tiempos sobresalientes en el ciclo olímpico regional.

Pero ahí no terminó su cosecha de metales en tierras peruanas, pues hizo parte de los relevos que lograron tres oros en estas justas: el 4x100 libre femenino, el 4x100 combinado femenino y el 4x100 combinado mixto. Sus actuaciones frente a rivales de mayor edad respaldan su ascenso.

Por su consistencia y proyección a lo largo de la temporada, El Espectador y Movistar reconocieron a la nadadora caldense Isabella Bedoya como la revelación deportiva de este 2025 en el premio Deportista del Año, que se entrega de manera ininterrumpida desde 1960.

