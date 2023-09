Federer en el aniversario de su despedida: “Fue perfecta”

Roger Federer en su último torneo como profesional en la Laver Cup 2022. Foto: EFE - ANDY RAIN

El tenista suizo Roger Federer fue homenajeado en la noche del viernes en la Laver Cup por el aniversario del último partido de su legendaria carrera, que recordó como una despedida “perfecta”.

Federer, uno de los mejores jugadores de la historia, recibió una enorme ovación de los aficionados del Rogers Arena de Vancouver (Canadá) en el cierre de la primera jornada de este torneo de exhibición, que él mismo impulsa desde su fundación en 2017.

Después de cuatro partidos, todos ellos saldados con victoria del Equipo del Resto del Mundo sobre el Europeo, Federer fue entrevistado en la cancha por el también ex jugador Jim Courier. En su primera respuesta, el suizo aseguró que había pasado “un gran año” desde que jugó su último partido en la pasada edición de la Laver Cup en Londres, donde vivió una noche muy emotiva haciendo pareja de dobles con su eterno rival y amigo Rafael Nadal, que ambos terminaron entre lágrimas.

“Creo que la despedida fue hermosa. Fue perfecta, emotiva. No creo que el momento pudiera haber sido más bonito”, afirmó el ganador de 20 títulos de Grand Slam. “Llevaba años temiendo ese momento. A veces no recordamos cómo se marcharon los héroes del tenis, solo las grandes cosas que hicieron, y temía que mi final no fuera bueno, y fue lo contrario, fue genial”.

“Por supuesto echo de menos todo sobre el juego. Los momentos emocionantes en la pista, alzar trofeos, los aficionados. Es todo parte de una familia feliz en el circuito”, explicó Federer, que quiere seguir presente en el mundo del tenis.

“Todavía tengo esos momentos de vez en cuando”, dijo el suizo en referencia a apariciones como la de este año en el palco real de Wimbledon. “Me prometí a mí mismo que no sería un extraño en el circuito”.

Aunque no especificó en qué forma podría implicarse en el juego, Federer dejó de nuevo la puerta abierta a ser capitán del Equipo Europeo de la Laver Cup en el futuro. “¿Por qué no algún día? No creo que de inmediato, pero estoy abierto a las idea”, respondió Federer a la pregunta del actual capitán, Björn Borg. “Quiero devolver al juego de alguna manera y ser capitán de la Laver Cup sería una de esas formas”.

Por lo demás, Federer dijo que está pasando mucho más tiempo con su esposa, Mirka, y sus cuatro hijos y trabajando en proyectos de su fundación benéfica.

