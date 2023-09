DirecTV Open 2023: El último baile de unos y la reivindicación de otros

Nicolás Mejía, tenista colombiano. Foto: Fedetenis

A las 10:30 am. del próximo domingo comienza oficialmente el ATP Challenger 125 Bogotá, que se llevará a cabo en la sede Compensar de la calle 220 con carrera Séptima. La capital colombiana estará acogiendo hasta el 1 de octubre el último torneo de tenis ATP de este año en Colombia.

El evento contará con entrada gratuita para el público, a excepción de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, fechas presupuestadas para las semifinales y final de individuales, y para la final de dobles. Los boletos se podrán conseguir a través de la aplicación Fanki.

Previo al arranque de la competición, existen dos historias opuestas para los participantes colombianos en el Challenger de Bogotá. Por un lado, están los mayores exponentes de la historia del tenis colombiano, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes dirán adiós a los torneos ATP en el DirecTV Open.

Así como se hizo público su retiro el 16 de agosto de este año en una rueda de prensa, la decisión “no es un impulso o algo que decidimos de la noche a la mañana. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis”, sostuvo Farah. “Es duro decir adiós, pero todo tiene su final, y este es un buen punto, se siente que es un buen momento”, añadió Cabal. Sin importar los resultados, el “Colombian Power” será homenajeado el último día del torneo, momentos antes de disputarse la final de la modalidad individual.

En la otra mano están dos jóvenes jugadores colombianos, Nicolás Mejía y Johan Rodríguez, quienes buscan en Bogotá recuperar el buen nivel que demostraron en la primera mitad de 2023.

El actual número 309 del mundo, Nicolás Mejía, viene de dos derrotas en la Copa Davis ante Ucrania que le terminaron costando al país el paso a la siguiente ronda. El jugador de 23 años siente cierta responsabilidad, pues el punto decisivo de la serie recaía en él y su enfrentamiento ante Vladyslav Orlov. Sin embargo, el hecho de jugar en casa representa para Mejía una oportunidad para volver a las sendas de la victoria y sacudirse de la reciente racha negativa.

El bogotano llega en condiciones óptimas para afrontar el torneo venidero, esto, debido a su no participación en el Challenger de Antofagasta en Chile.

“El hecho de no jugar el torneo en Chile se debe a que estaba en el otro lado del mundo (Georgia) jugando en la Copa Davis… además me vi en una gira bastante larga los últimos meses y preferí llegar con tiempo a Bogotá, prepararme, hacer un pequeño ciclo de entrenamiento y llegar lo mejor posible a este torneo, y darme realmente una opción por el título”, dice Mejía.

De igual manera, el tolimense, Johan Rodríguez, viene de sufrir varias caídas en el circuito, las más recientes en Perú durante el mes de agosto. “Últimamente no he tenido buenos resultados. Evidentemente, eso en parte es culpa mía, pero hay que afrontar las malas rachas, que es más común de lo que parece. “Igual, acá lo importante es tener la cabeza arriba”, sostiene el número 807 del ranquin ATP.

Adicionalmente, para el jugador de 19 años no han sido días fáciles en el campo, pues recientemente se alejó de su familia, situación que lo ha golpeado anímicamente. “El estar solo me afectó un poco en la parte mental y eso se reflejó en las canchas. Primero tienes que tener tus cosas personales bien organizadas, porque si no, en la cancha a la hora de jugar va a ser difícil estar enfocado y de ignorar las cosas negativas”, dice Rodríguez.

Pese a ello, Johan ha tomado cartas en el asunto y buscar alternativas con el fin de mejorar su rendimiento, exigiéndose más y finiquitando los errores. “He retomado los entrenamientos más fuertes, esforzándome más, buscando siempre mejorar. Siento que en este torneo, se puede voltear la mala racha y tomar confianza para seguir creciendo”, añade Johan Rodríguez.

Todas las historias pueden convergir. Primero, porque Mejía puede llegar a enfrentarse a Rodríguez, eso sí, si este logra superar los clasificatorios, y posteriormente cada uno gana sus respectivos partidos. Y segundo, porque Nicolás Mejía defenderá el título de dobles con su compañero, Andrés Urrea, lo que quiere decir que se puede dar la oportunidad de enfrentarse al “Colombian Power” de Cabal y Farah en algún punto de la competición. “Primero veamos contra quien nos toca (risas)… la verdad sería muy chévere jugar contra ellos alguna vez, lo veo como algo muy bonito. No creo que se les acabe la carrera si nos enfrentamos, su legado es muchísimo más grande que perder o ganar este Challenger. Si nos enfrentamos, estoy seguro de que será un lindo partido”, afirma Nicolás Mejía.

De esta manera, Bogotá será testigo de dos intenciones muy diferentes por parte de los colombianos; los más veteranos buscando cerrar con broche de oro su gran carrera profesional y los más jóvenes intentando probar nuevamente la victoria y enaltecer su nombre. Todos, igual, con un mismo fin: consagrarse campeón.

