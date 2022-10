Fórmula 1: Así quedó la ‘pole’ antes del Gran Premio de Singapur

Max Verstappen tiene sobre sí todos los focos de la carrera. Foto: EFE - TOM WHITE

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, donde aspira a retrasar los festejos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a un paso de revalidar título, pero que arrancará octavo en Marina Bay; donde también apuntará a la victoria su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que se quedó a solo 22 milésimas de la pole.

Leclerc, de 24 años, logró la decimoséptima pole de su carrera y la novena del año, al cubrir los 5.603 metros de la pista singapurense en un minuto, 49 segundos y 412 milésimas, solo 22 menos que Checo y con apenas 54 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero una calificación que arrancó con la pista mojada y que acabó, en su tercera y última ronda, con todos arriesgando a tope con los neumáticos blandos sobre un asfalto que se estaba secando aún en algunas zonas.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad de fútbol colombiano

Sainz, que se quedó a 17 centésimas, y Alonso, a medio segundo, saldrán cuarto y quinto en la recuperada carrera nocturna -ausente los pasados dos años, a causa de la pandemia-, que el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos, de quien nadie duda que repetirá corona este año, afrontará desde la octava plaza. A Verstappen, que rodaba en tiempos de pole tras los dos primeros sectores, le mandaron abortar su último intento para evitar una hipotética sanción derivada de la escasez de combustible.

Mad Max, que el viernes festejó su vigésimo quinto cumpleaños en Singapur, acabo enojado. Sin embargo, no sería la primera vez que remonta este año. Además, este domingo ya podría revalidar título, siempre y cuando gane la carrera, Leclerc no mejore un noveno puesto y Checo no suba al podio o acabe cuarto, marcando la vuelta rápida.

Verstappen también será bicampeón este mismo domingo si gana con la vuelta rápida, el monegasco no supera un octavo y su compañero mexicano no se retrata en el cajón. Algo que, vista la parrilla de salida, se antoja complicado, pero que, analizando la temporada en su conjunto, tampoco es del todo imposible.

Si no gana en Singapur, el superdepredador deportivo neerlandés debería esperar al menos una semana más: hasta el Gran Premio de Japón, que se disputa en Suzuka, el circuito propiedad de Honda, el motorista de su escudería. Circunstancia que añadiría lustre y emotividad a las celebraciones.

También: Cinco partidos, cinco derrotas: las enseñanzas que dejó el Mundial de Voleibol

Some standout snaps from an eventful #SingaporeGP Qualifying 📸🇸🇬 pic.twitter.com/J8Hsb6qR3Z — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 1, 2022

En cualquiera de los casos, el ganador del Mundial tiene nombre y apellidos. Y solo será cuestión de tiempo para que Mad Max festeje su segundo título.

Sainz, que en lo que queda de temporada espera lograr “podios y, sobre todo, una victoria” para acabar el año con una buena racha que les permita a los coches rojos afrontar con más garantías el próximo curso, había sido el mejor en los entrenamientos libres del viernes, en seco. Y en la tercera y última sesión libre, la corta y lluviosa de este viernes, ya fue su compañero Leclerc el que marcó el mejor tiempo, por delante de Verstappen, que le aventaja en 116 puntos en el certamen.

El último ensayo tardó en arrancar, ya que, aunque el cronómetro se puso en marcha a la hora prevista, se retrasó la apertura de la salida del pit lane, a causa de las precipitaciones. Posteriormente, entró el coche de seguridad, para analizar la situación. Y, solo a falta de 24 minutos para el final, saltó a pista el primer coche: el Alpha Tauri del francés Pierre Gasly, al que no pocos indicios sitúan el año próximo en Alpine, en sustitución de Alonso, que será piloto de Aston Martin a partir de 2023.

Si llueve también el domingo, la cosa se pondrá peligrosa en una pista estrecha y sinuosa, con 23 curvas, a la que está previsto dar 61 vueltas, para completar un recorrido de 308,7 kilómetros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador