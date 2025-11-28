Fórmula 1 EN VIVO: hora y canal del GP de Catar 2025, la carrera que puede definir el título

El piloto de McLaren, Lando Norris de Gran Bretaña, en acción durante una sesión de prácticas del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar en Lusail, Qatar, el 28 de noviembre de 2025. El Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar se celebrará el 30 de noviembre de 2025. Foto: EFE - ALI HAIDER

¡A un paso de la gloria! Lando Norris tendrá este domingo la oportunidad de coronarse campeón del mundo de Fórmula 1, pero en el caso de no lograrlo en Catar, se lo deberá jugar todo una semana después en Abu Dabi, en el cierre del campeonato.

Nada hacía presagiar mediada la temporada que el título de pilotos iba a estar tan disputado o si había alguna duda era cuál de los dos pilotos de McLaren, Norris o el australiano Oscar Piastri iba a conseguirlo, dada la superioridad hasta entonces de los monoplazas papaya.

Pero el desfallecimiento de Piastri, que lleva seis Grandes Premios sin subir al podio (3º en Monza a comienzos de septiembre) y apenas sumados 42 puntos desde entonces, y sobre todo las manos de Verstappen, que ha logrado competir con un auto inferior, ha dejado el desenlace del Mundial para las dos últimas carreras.

24 puntos de ventaja

Incluso Norris creyó tener el objetivo muy cerca cuando acabó segundo el fin de semana pasado en Las Vegas, lo que le daba una ventaja al frente del Mundial de 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen.

La descalificación de los dos McLaren por irregularidades en el monoplaza redujo la ventaja de Norris a 24 puntos sobre Piastri y Verstappen, con 58 por distribuir como máximo en las dos últimas carreras (25 por cada Gran Premio y otros 8 por la carrera esprint en Catar).

“Le hemos considerado una amenaza todo el año, incluso cuando estaba con más puntos de retraso”, explicó Norris al referirse a Verstappen este jueves, en declaraciones a la prensa en el circuito de Lusail.

Las cuentas de Norris

Pase lo que pase el sábado, Norris no podrá ganar el título hasta el domingo, ya que aunque ganase y sus dos rivales quedaran fuera de los puntos, tendría una ventaja de 32 puntos, con 50 en juego aún.

Más allá de los cálculos que se puedan hacer en función de los resultados de unos y otros, las cuentas son claras: Norris será campeón si logra sumar dos puntos más que sus rivales en el global del fin de semana.

Incluso en el caso de que gane el domingo, al británico le sería suficiente llegar a Abu Dabi con 25 puntos de ventaja, ya que aunque no puntuase en la última carrera y uno de sus dos rivales le igualase a puntos, Norris tiene más victorias esta temporada.

Ocho podios consecutivos para Verstappen

Si el líder del Mundial se ve superado por uno o por sus dos rivales en Catar, todo se decidirá entonces en Abu Dabi.

Actualmente, Verstappen parece más rival para Norris, ya que ha sumado cuatro victorias en las últimas siete carreras (el británico ganó dos) y desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, no se ha bajado del podio (ocho carreras).

Ante la amenaza del cuádruple campeón del mundo, McLaren también podría “favorecer” a Norris en detrimento de Piastri y poder aplicar el dicho de “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas” para hacerse perdonar el error cometido el pasado fin de semana.

Sin olvidar que los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli pueden ejercer de jueces, al ser los únicos coches que pueden rivalizar con McLaren y Red Bull.

Para el resto de pilotos de la parrilla, el objetivo es acabar con un buen sabor de boca una temporada decepcionante para la mayoría de ellos: comenzando por los dos Ferrari, Charles Leclerc y, sobre todo, Lewis Hamilton, siguiendo por los dos pilotos españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) y los dos sudamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), que aún no ha puntuado esta temporada.

Horarios del Gran Premio de Catar de la Fórmula Uno

Sábado 29 de noviembre

F1 – GP Catar – Carrera Sprint: 08:00 a.m. / ESPN en Disney+ Plan Premium.

F1 – GP Catar – Clasificación: 12:00 p.m. / ESPN en Disney+ Plan Premium.

Domingo 30 de noviembre

F1 – GP Qatar – Carrera: 09:30 a.m. / ESPN2 en Disney+ Plan Premium.

