Fórmula 1: Kimi Antonelli acaricia su primer título mundial tras imponerse en Austin

Antonelli tenía posibilidades matemáticas de asegurar el campeonato este domingo, pero necesitaba una combinación de resultados que finalmente no se presentó. Además de ganar la carrera,…

Andrea Kimi Antonelli estuvo muy cerca de consagrarse campeón mundial de Fórmula 1 este domingo, pero tendrá que esperar al menos una semana más. El piloto italiano de Mercedes dominó el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, y consiguió una victoria que lo dejó a las puertas del principal galardón de la temporada.

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Antonelli tenía posibilidades matemáticas de asegurar el campeonato este domingo, pero necesitaba una combinación de resultados que finalmente no se presentó. Además de ganar la carrera, requería que George Russell (Mercedes) terminara noveno o peor y Lewis Hamilton (Ferrari) fuera quinto o más atrás. Sin embargo, sus rivales finalizaron octavo y cuarto, respectivamente, y aplazaron su coronación.

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El italiano, de apenas 20 años, consiguió de todos modos su novena victoria de la temporada y alcanzó su decimoquinto podio en la presente campaña. Antonelli, quien partió desde la primera posición, impuso su ritmo durante la competencia y encabezó un cuadro de honor que completaron el monegasco Charles Leclerc, segundo con Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, tercero con Red Bull.

Con este resultado, Antonelli consolidó su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos, en el que acumula 365 puntos. Su compañero de Mercedes, el británico George Russell, ocupa la segunda posición con 242 unidades, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 241, apenas un punto por detrás de su compatriota en la clasificación general.

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Todo apunta a que la consagración de Antonelli podría llegar el próximo 1° de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con 123 puntos de ventaja sobre Russell y apenas 125 disponibles, la expectativa ya no parece centrarse en si el italiano será campeón, sino en cuándo conseguirá asegurar matemáticamente el título.

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