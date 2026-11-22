El piloto de Red Bull alcanzó así su cuarta victoria de la temporada y su decimotercer podio del año. Verstappen ya había celebrado en lo más alto del podio en los Grandes Premios de Baréin, Singapur y México, por…

Max Verstappen fue el gran protagonista del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde consiguió una contundente victoria tras haber conquistado también la pole position. El neerlandés dominó el fin de semana y cruzó la meta en el primer lugar, resultado con el que reafirma su condición de segundo mejor piloto de la temporada 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El piloto de Red Bull alcanzó así su cuarta victoria de la temporada y su decimotercer podio del año. Verstappen ya había celebrado en lo más alto del podio en los Grandes Premios de Baréin, Singapur y México, por lo que su triunfo en Las Vegas confirma el gran nivel mostrado durante la segunda mitad del campeonato.

Publicidad

El podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente. El británico terminó apenas a 639 milésimas de Verstappen, mientras que el australiano cruzó la meta a 1,529 segundos del ganador. Piastri protagonizó una destacada remontada después de haber comenzado la carrera desde la decimoséptima posición.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón del mundo desde el Gran Premio de México, finalizó en la cuarta posición. El joven piloto italiano de Mercedes partió desde el sexto puesto y terminó a 2,574 segundos del vencedor, sumando otros 12 puntos a su extraordinaria campaña.

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue Alpine, que firmó su mejor carrera de la temporada gracias a las actuaciones de Pierre Gasly y Franco Colapinto. El francés terminó quinto y el argentino sexto, sus mejores posiciones del año.

En contraste, Ferrari vivió una jornada complicada en las calles de Las Vegas. Lewis Hamilton finalizó séptimo, mientras que Charles Leclerc apenas pudo rescatar el décimo lugar. Un toque entre ambos pilotos perjudicó especialmente al británico, que perdió varias posiciones durante la competencia. La escudería italiana terminó lejos de la lucha por el podio.

Tras la cita estadounidense, la Fórmula 1 afrontará las últimas dos carreras de la temporada 2026. La próxima parada será el Gran Premio de Catar, del 27 al 29 de noviembre, en el Circuito Internacional de Lusail. Luego, el campeonato concluirá con el Gran Premio de Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre, en el circuito de Yas Marina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador