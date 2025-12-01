Francisco García, ganador del premio Guillermo Cano

Francisco García, del proyecto Epopeya, recibió el premio Guillermo Cano en el Deportista del Año 2025. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El montañista Francisco García fue galardonado este lunes con el Premio Guillermo Cano al Juego Limpio durante la Ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025, realizada en la sede de UCompensar, en Bogotá, donde fueron también premiados los mejores atletas de la temporada.

Tras recibir un trasplante de riñón en 2024, García decidió retomar un sueño que parecía imposible: intentar la cumbre del Aconcagua. Su historia de disciplina, resistencia y conciencia social lo convirtió en un referente para quienes ven en la montaña una forma de transformación personal.

“Muchas gracias a El Espectador. Me siento de verdad honrado de estar rodeado de todos estos deportistas que llevan el nombre de Colombia muy alto. Qué más puedo decir que enviar un mensaje de la donación de órganos, de ayudar a quienes esperan un órgano para renacer”, expresó García.

García ganó el Premio Guillermo Cano por su papel en la Expedición Andina, un proyecto que llevó a cabo en colaboración con Epopeya. Lideró una misión que conquistó el Aconcagua, la montaña más alta de América, 6.961 metros sobre el nivel del mar.

“Pensé en muchas cosas, en mi familia, en las personas que me acompañaron. No pude lograr la cumbre, pero quedé cerca. Así es la montaña. Un día puedes estar a un paso de la cima y otro arriesgar la vida. Me queda la promesa de volverlo a intentar”, dijo García en entrevista con El Espectador.

Epopeya, la iniciativa detrás de la expedición, fue creada hace 25 años por Marcelo Arbeláez, Edgar Martínez y Juan Pablo Ruiz. Esta cofradía de amantes de la montaña ha transformado vidas escalando cumbres emblemáticas del mundo. En 2025 lo volvió a demostrar con la Expedición Andina, centrada en promover la donación de órganos.

“El ejemplo de Francisco para mí y para nosotros en Epopeya, después de 25 años viendo cómo el montañismo enaltece las capacidades humanas, demuestra que un ser humano, gracias a la donación y al gesto de otro, puede llegar más alto que nadie. Donar es dar vida”, afirmó Marcelo Arbeláez.

El reconocimiento recibido por Francisco García lleva el nombre de Guillermo Cano, director de El Espectador entre 1950 y 1986, símbolo del periodismo valiente y ético en Colombia. Este año, además, se conmemoran cien años de su nacimiento, lo que añade un sentido especial a un premio que honra el juego limpio.

