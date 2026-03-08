Francisco Sanclemente fue segundo en la Maratón de Los Ángeles tras una gran remontada Foto: Francisco Sanclemete

El atleta paralímpico colombiano Francisco Sanclemente volvió a destacarse en el circuito internacional al quedarse con el segundo lugar en la Maratón de Los Ángeles, disputada este domingo 8 de marzo en Estados Unidos. El resultado llegó después de una exigente carrera en la categoría de atletismo en silla de ruedas, una de las pruebas más competitivas dentro del calendario mundial de maratones.

La competencia no comenzó de la mejor manera para el colombiano. Durante los primeros kilómetros del recorrido, el ritmo del grupo principal y las características del circuito lo obligaron a mantenerse lejos de los puestos de privilegio. De hecho, al llegar al kilómetro 8 se encontraba en la sexta posición, perdiendo algunos segundos en los tramos de descenso del trazado.

Sin embargo, la experiencia del deportista vallecaucano y su capacidad para sostener el ritmo terminaron marcando la diferencia. Con el paso de los kilómetros, Sanclemente comenzó a recortar distancias y a superar rivales, logrando escalar posiciones de forma progresiva hasta asegurar el segundo puesto del podio en el cierre de la prueba.

Tras cruzar la meta, el atleta colombiano explicó que el desarrollo de la competencia lo obligó a reaccionar sobre la marcha para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

“Fue una carrera en la que tuve que remontar posiciones. En los descensos perdí algo de tiempo, es un aspecto que debo mejorar, pero di todo lo que tenía en la carretera para poder llegar al podio”, señaló al finalizar la jornada.

El resultado confirma el buen momento deportivo de Sanclemente, quien se ha consolidado como uno de los referentes del atletismo paralímpico latinoamericano en pruebas de fondo. El colombiano, además, fue uno de los representantes del país en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Entre los eventos que aparecen en su calendario se encuentra la Maratón de París, además de los campeonatos nacionales de pista en Colombia. También tiene programadas otras pruebas de largo aliento como la Maratón de Cali y la Maratón de Duluth, esta última prevista para el mes de junio.

Una trayectoria llena de títulos

El podio conseguido en Los Ángeles se suma a una trayectoria deportiva destacada. En los últimos años, Sanclemente ha acumulado importantes resultados que lo ubican entre los grandes nombres del atletismo en silla de ruedas en América Latina.

Entre sus principales logros figuran tres títulos consecutivos en la Maratón de Los Ángeles (2023, 2024 y 2025), además de la consagración en la Maratón de Sevilla 2024. También ha sido protagonista en Europa con podios en la Maratón de París en 2021, 2022 y 2025.

En el continente americano, su palmarés incluye tres títulos y el récord de la Maratón de Ciudad de México, así como tres campeonatos en la Maratón de Buenos Aires (2016, 2017 y 2018) y un bicampeonato en la Media Maratón de Miami (2017 y 2018).

A esto se suma un hito particular en su carrera: fue el primer latinoamericano con paraplejia en completar un IronMan 70.3, además de obtener múltiples victorias en competencias realizadas en Ecuador, Portugal, Brasil y Perú.

El impacto de su trayectoria también ha sido reconocido fuera de las pistas. En 2025, Sanclemente fue uno de los deportistas homenajeados en la ceremonia número 65 del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un reconocimiento que el propio atleta asegura valorar especialmente.

