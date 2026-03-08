Nairo Quintana y Santiago Buitrago, en acción: etapas, TV y horario de la Tirreno–Adriático

Además de la cuota colombiana, también estarán figuras importantes del ciclismo mundial como Primoz Roglic, Isaac del Toro y Mathieu van der Poel. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

La temporada de ciclismo en Europa sigue tomando forma y esta semana uno de los focos estará en la Tirreno–Adriático, que abre su telón este lunes 9 de marzo con su edición número 61. La tradicional “Carrera de los Dos Mares” reunirá a varias figuras del pelotón internacional y contará con una buena cuota de presencia colombiana.

La competencia, que se disputará hasta el domingo 15 de marzo, tendrá un recorrido de 1.165,5 kilómetros repartidos en siete etapas, conectando las costas del mar Tirreno con el Adriático. Como es tradición, comenzará con una contrarreloj individual en Lido di Camaiore y terminará en San Benedetto del Tronto, donde el vencedor recibirá el icónico Tridente de Neptuno.

Un historial reciente lleno de campeones de élite

La importancia de esta prueba dentro del calendario queda reflejada en los nombres que la han ganado en los últimos años. En la última década se han coronado ciclistas de primer nivel como Juan Ayuso, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Simon Yates y Nairo Quintana, en 2017.

Sin embargo, el campeón vigente, Ayuso, no defenderá su título en esta ocasión. El español optó por competir en la París–Niza, que coincide en el calendario entre el 8 y el 15 de marzo.

A pesar de esa ausencia, el cartel sigue siendo de alto nivel. Uno de los grandes atractivos será la presencia de Roglic, quien debutará en la temporada 2026 tras su última aparición el 11 de octubre de 2025 en Il Lombardia, donde finalizó en la posición 22.

También estarán corredores destacados como Matteo Jorgenson, Isaac del Toro, Antonio Tiberi, Thymen Arensman, Richard Carapaz y Van der Poel, quienes prometen animar la pelea en las jornadas más exigentes.

Los colombianos en carrera

Colombia también tendrá representación en esta edición. Uno de los nombres más llamativos es el de Nairo Quintana, campeón de la carrera en 2015 y 2017, además de subcampeón en 2014. El boyacense volverá a competir en esta prueba histórica, aunque esta vez con rol de gregario dentro del Movistar Team.

La principal carta colombiana para la clasificación general será Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, quien buscará medirse con los principales favoritos del pelotón en las etapas clave de montaña y terreno quebrado.

A su vez, Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) tendrá funciones de apoyo para su equipo, mientras que Fernando Gaviria, ahora corredor del Caja Rural-Seguros RGA, será el representante colombiano en los posibles embalajes masivos.

Un recorrido sin grandes finales en alto, pero con muchas trampas

Aunque el trazado de este año prescinde de grandes finales en alto, la carrera promete ser exigente. El recorrido incluye más de 15.500 metros de desnivel acumulado y múltiples sectores técnicos que pueden marcar diferencias.

La competencia se abrirá con una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en Lido di Camaiore, ideal para especialistas contra el reloj. En la segunda etapa aparecerá uno de los elementos novedosos: un tramo de ‘sterrato’ de 5,3 kilómetros cerca de la meta en San Gimignano, con rampas exigentes que podrían generar los primeros cortes entre los aspirantes al título.

Entre los días decisivos aparece la jornada con final en Camerino, que incluirá el ascenso al Sassotetto y un circuito final con el Muro della Madonna delle Carceri, una subida de tres kilómetros con pendientes que alcanzan el 18%, que se afrontará tres veces antes de la meta.

La carrera concluirá el domingo con la tradicional etapa entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, donde los velocistas tendrán una última oportunidad de victoria en un circuito final llano.

Hora y dónde ver la carrera

Día: Comienza el lunes 9 de marzo.

Hora: 6:40 a.m. (Colombia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Desde su creación en 1966, la Tirreno–Adriático se ha consolidado como una de las pruebas más prestigiosas del calendario UCI WorldTour, además de ser una parada estratégica antes de la clásica Milán–San Remo.

