Las conclusiones de Ángelo Marsiglia tras la SheBelieves Cup con la selección femenina

Tras el torneo, el técnico Ángelo Marsiglia analizó el rendimiento del equipo, habló de los errores detectados y dejó claras las tareas pendientes pensando en los próximos partidos de la Liga de Naciones rumbo al Mundial de 2027. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La selección femenina de Colombia cerró su participación en la SheBelieves Cup con una derrota 1-0 frente a Estados Unidos, resultado que dejó al equipo con un balance de una victoria y dos derrotas en el cuadrangular amistoso disputado en territorio norteamericano.

Más allá de los resultados, el técnico Ángelo Marsiglia entregó un balance del rendimiento del equipo y destacó el valor del torneo como preparación para los próximos desafíos oficiales, especialmente los compromisos por la Liga de Naciones de la Conmebol, que sirven como Eliminatorias al Mundial femenino de 2027.

Marsiglia destaca el valor competitivo del torneo

Al finalizar el torneo, el entrenador explicó que la participación en el certamen cumplió con uno de los principales objetivos del cuerpo técnico: identificar errores y aspectos por corregir de cara a los próximos partidos oficiales.

Según Marsiglia, más allá de los marcadores, el torneo permitió poner al equipo a prueba ante selecciones de alto nivel y detectar situaciones que deben trabajarse.

“Fue un buen torneo para nosotros desde la parte competitiva. La gente espera resultados, sí, pero más que eso queríamos que nos descubrieran los errores para lo que puede ser la Liga de Naciones y en eso trabajamos dentro del torneo”, señaló el entrenador.

El estratega también destacó que estos espacios de competencia son claves, teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo que suelen tener las selecciones nacionales con sus jugadoras.

“Dentro de selección uno tiene a las jugadoras muy pocos días y dentro de esa competencia empezar a corregir va a ser muy importante para poder enfrentar a Venezuela, Chile y Argentina, que vienen creciendo”, añadió.

La mentalidad, uno de los puntos a fortalecer

Otro de los aspectos que resaltó Marsiglia fue el trabajo en el plano mental, una situación que, según explicó, ha influido en resultados recientes del equipo.

El entrenador señaló que durante la SheBelieves Cup se buscó reforzar la confianza y la mentalidad competitiva de las jugadoras, con el objetivo de evitar errores en momentos clave de los partidos.

“Hemos demostrado que deportivamente podemos competir, pero se nos han ido las cosas por pequeños detalles. Esa parte viene desde la mentalidad ganadora que debemos tener siempre”, explicó el técnico.

Retos pendientes tras el cuadrangular

A pesar del análisis positivo desde lo competitivo, el balance general deja varios aspectos por mejorar. La Tricolor volvió a evidenciar dificultades cuando enfrenta a selecciones de gran jerarquía internacional.

Las derrotas ante Estados Unidos (1-0) y Canadá (4-1) reflejan esa brecha que todavía existe frente a algunas de las principales potencias del fútbol femenino. En el caso del equipo estadounidense, Colombia mantiene una estadística complicada: nunca ha logrado vencerlo, acumulando ahora 13 derrotas y dos empates en el historial.

También se evidenció la ausencia de Mayra Ramírez, quien no fue convocada al torneo debido a una lesión que la mantiene fuera de las canchas desde hace más de cinco meses. Sin la delantera del Chelsea, el equipo tuvo dificultades para concretar las opciones de gol y apenas marcó dos tantos en el certamen: uno de Leicy Santos, de penal, y otro de Linda Caicedo.

Uno de los puntos que vuelven a aparecer en el análisis del equipo es la dependencia ofensiva de Linda Caicedo. Aunque la atacante se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo, el funcionamiento colectivo sigue recayendo en gran parte en su rendimiento individual.

Lo que viene para Colombia

La selección femenina volverá a competir en abril, cuando dispute tres partidos por la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que forma parte del camino hacia el Mundial femenino de Brasil 2027.

El calendario comenzará con dos partidos en Cali: primero ante Venezuela el 10 de abril y luego frente a Chile el 14 del mismo mes. Posteriormente, el equipo viajará para cerrar la serie el 18 de abril ante Argentina como visitante.

