George Russell se llevó la primera victoria de 2026 en la Fórmula 1: clasificación general

El británico George Russell venció este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Kimi Antonelli.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne, donde los aficionados sufrieron una enorme decepción por un accidente del ídolo local Oscar Piastri (McLaren) en la vuelta de formación que lo dejó fuera.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó otra espectacular remontada.

El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación.

El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera de debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro equipo debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) escaló dos posiciones desde la salida hasta el decimocuarto lugar, mientras el español Fernando Alonso (Aston Martin) se contó entre los abundantes abandonos.

Mercedes, que ya había dominado la qualy del sábado, se ratificó como el equipo a batir en este inicio de temporada.

Russell, que gozaba de la pole position, y Antonelli, fueron adelantados en salida por Leclerc pero fueron capaces de dejar atrás después a su rival de Ferrari.

“¡Fue una pelea infernal al principio! Hice una mala salida y tuve algunas batallas realmente intensas con Charles en la arrancada. Estoy muy contento de haber cruzado la meta”, se felicitó Russell.

Así quedó la clasificación general después de la primera parada de la F1

