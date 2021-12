Germán Medina: el talento que se potencializa en equipo

Germán Medina comenzó en el bicicrós hace 38 años, cuando inauguraron la primera pista en donde hoy queda el parque Salitre Mágico, en Bogotá. / Nelson Sierra

¿Qué hace tan exitosos a los pedalistas colombianos? En parte, algunos se lo adjudican a la fuerza de las piernas, esa por la que los ciclistas se han destacado como escarabajos en las competiciones de montaña. En el bicicrós este también termina siendo un factor importante, pero Germán Medina, técnico de la selección colombiana, resalta que a las particularidades que puedan destacarse de cada deportista hay que sumarle su calidad humana y todo el trabajo en equipo que se desarrolla detrás.

“Sabemos que uno puede llegar rápido yendo solo, pero puede llegar más lejos en equipo, y con eso hemos logrado articular un equipo en todo el sentido. Desde los deportistas, con el equipo de apoyo, el médico, la fisio y el mecánico, pero también con la Federación, el Comité y el Ministerio, y creo que eso ha sido una parte importante del éxito, porque es liderar un proceso y no simplemente llevar unos deportistas a que se entrenen día a día en un escenario, sino un todo que ha llevado a conseguir esos resultados que hoy nos dan”.

No son menores. Además del bronce de Carlos Ramírez y la plata de Mariana Pajón en los Olímpicos de Tokio (que se convirtió para ella en la tercera medalla olímpica), la colombiana se coronó campeona de los panamericana de BMX, junto a Diego Arboleda, así como estuvo en el podio de la Copa Mundo de BMX de Turquía, donde en los tres primeros puestos en la rama masculina brillaron Diego Arboleda, Vincent Pelluard y Carlos Ramírez.

El camino no ha sido corto, ni se limita solo a los Olímpicos. Para Germán Medina comenzó en 1983, cuando se inauguró en Bogotá la primera pista de bicicrós y se puede decir que, desde antes, cuando con sus amigos de la cuadra comenzaron a saltar sobre rampas de madera y a competir con los de otras zonas en piques o saltos.

“El gusto no sé de dónde vino, pero tenía el apasionamiento. No hubo alguien que me apoyara. A mi mamá y papá no les gustaba, porque les parecía muy peligroso, pero continué haciéndolo. Fue después, en el 92, cuando uno de mis compañeros con los que corría me dijo que si quería entrenarlo. Dije que listo, porque me gustaban los retos”.

Así comenzó a avanzar. Primero fue entrenador particular, luego entró a la Comisión Distrital de BMX, después a la Liga de Bogotá y finalmente a la Federación Colombiana de Ciclismo, en la que, desde 2007, es el encargado de la selección nacional de bicicrós.

“Comencé a prepararme, aprender y transmitir las situaciones de entrenamiento que creía que podían servirnos, porque en ese entonces el BMX no tenía una programación científica. Buscaba formas de cómo mejorar haciendo paralelo con otras modalidades del ciclismo y del atletismo y eso me llevó a investigar mucho, preguntar, hacer cosas que de pronto eran o no las mejores, pero poco a poco comencé a abrir ese camino para mejorar”, señala Medina.

A finales de los años 90 apareció Mario Soto, la primera gran figura colombiana de la disciplina. “La técnica que manejaba, para mí, estaba más adelantada a su tiempo”, indica Medina, quien además resalta su apasionamiento y carisma con la gente. Soto murió joven, en 2001, víctima de un accidente de tránsito, no sin antes haberse subido al podio de todas las grandes que hasta ese momento existían en el bicicrós. “No sé hasta dónde hubiera podido llegar como deportista. Hubiese tenido todas las posibilidades para llegar muy alto. Cuando murió no había BMX en los Olímpicos y es fácil especular que hubiera podido ser campeón y con mucha posibilidad hubiera logrado muchos éxitos”.

Pero como si fuera cuestión del destino, tras Mario llegó Mariana, quien se destacó tanto en infantiles como juveniles y desde el principio se vislumbraba como una posible campeona olímpica. Junto a ella, también se han destacado Augusto Castro, Sergio Salazar y André Jiménez. Este último logró un diploma en los juegos de Beijing, cuando el BMX fue incluido como deporte olímpico. También están Carlos Oquendo y Carlos Ramírez con medallas de plata y bronce en las últimas olimpiadas.

Para Medina, de estos logros es importante resaltar cómo al convertirse en ídolos terminan siendo referentes de quienes siguen en el camino, pues, así como las fracturas son parte de los riesgos, también es importante destacar lo dinámico de sus deportistas, para asumir retos como las lesiones o situaciones como la pandemia, así como en el plano personal la dedicación para continuar reforzando lo que ya han construido en el bicicrós.

“Sigo formándome, leyendo, interesándome por cosas de aquí y de allá, porque no hay que conformarse con lo que se ha conseguido y continuar probando. No dudo que probablemente podamos equivocarnos, pero también está la posibilidad de avanzar”, concluye Medina.