Habrá final colombiana en Challenger de Bogotá: Juan Sebastián Gómez vs. Nicolás Mejía

Los tenistas colombianos Nicolás Mejía y Juan Sebastián Gómez disputarán este domingo la final del Challenger Seguros del Estado, certamen que se celebra en Bogotá y que reúne a varios de los jugadores más competitivos del circuito.

Este torneo, que marca el cierre del calendario ATP en Colombia, ya aseguró un campeón local. Pase lo que pase, este 30 de noviembre el trofeo se quedará en casa, sostenido por manos colombianas en las canchas del Club Los Lagartos, ubicado en el noroccidente de la capital.

La jornada de las semifinales comenzó con la victoria de Juan Sebastián Gómez sobre el argentino Juan Pablo Ficovich, el jugador mejor clasificado del certamen. El bogotano cayó en el primer set, pero luego reaccionó con autoridad para ganar 6-7, 6-2 y 6-4.

“Así es la vida, así es el tenis. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar ese momento bonito. Para mí este es uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida. Me hubiese gustado jugar Grand Slams pero estoy feliz con lo que estoy haciendo”, expresó Gómez tras asegurar su clasificación.

Más tarde llegó el turno de Nicolás Mejía, quien superó al argentino Facundo Mena con parciales de 7-6, 1-6 y 6-2. El colombiano, máximo favorito al título, mostró recursos en los momentos más tensos y volvió a confirmar el nivel que lo acompañó durante toda la semana. Su cierre fue contundente.

La final del Challenger Seguros del Estado se disputará este domingo desde las 2:00 p.m. en las canchas del Club Los Lagartos. El campeón no solo representará la bandera colombiana, sino también la ciudad, pues tanto Gómez como Mejía nacieron en Bogotá.

En dobles también habrá presencia nacional. El vallecaucano Nicolás Barrientos, junto al estadounidense Benjamin Kittay, buscará el título frente al bogotano Cristian Rodríguez, quien hace pareja con el venezolano Luis David Martínez.

