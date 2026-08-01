Hard enduro llega a Bogotá: la ciudad estrenará una competencia urbana de motos

Bogotá será escenario este domingo 2 de agosto de Red Bull Moto Urbano, la primera competencia de hard enduro que se disputará en las calles de la capital. Foto: Red Bull Colombia

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La capital colombiana se convertirá este domingo 2 de agosto en el escenario de una prueba inédita de hard enduro, una disciplina que dejará por un día los terrenos montañosos para enfrentar a los pilotos en un circuito urbano instalado en plena calle 85. La competencia hará parte del Festival de Verano 2026 y reunirá a exponentes nacionales e internacionales en un recorrido diseñado para poner al límite la técnica y la precisión.

El evento, denominado Red Bull Moto Urbano, será el primero de este tipo que se realiza en Bogotá. El trazado estará ubicado sobre la calle 85, entre las carreras 13 y 15, donde los competidores deberán superar un circuito lineal compuesto por nueve obstáculos. En esta modalidad, el objetivo no es únicamente la velocidad, sino también la capacidad de interpretar el recorrido, mantener el equilibrio y reaccionar con precisión ante cada desafío.

Un circuito que premiará la técnica

La competencia contará con la participación de 16 pilotos, entre colombianos e invitados internacionales. La jornada comenzará con un reconocimiento de pista, cuyos tiempos servirán para definir los enfrentamientos de la fase eliminatoria.

A partir de allí se disputarán los octavos de final, cuartos de final, semifinales, el duelo por el tercer lugar y la gran final. Además, entre las semifinales y las carreras por el podio, la programación incluirá un side act como parte del espectáculo preparado para los asistentes.

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El hard enduro llega al corazón de la ciudad

La principal novedad del evento será el escenario. Una disciplina que tradicionalmente se desarrolla en montañas, caminos de tierra y terrenos abiertos trasladará toda su exigencia al entorno urbano, acercando este deporte a un público que podrá observar de cerca las habilidades que requiere el hard enduro.

Con esta apuesta, Bogotá se suma a una tendencia internacional que ha llevado competencias de motociclismo a espacios no convencionales, transformando la ciudad en parte del espectáculo y acercando este tipo de disciplinas a nuevas audiencias.

En Colombia, la realización de una prueba de hard enduro dentro de la ciudad representa una apuesta por fortalecer el interés en los deportes a motor y ofrecer un formato que combina velocidad, técnica y adrenalina con un escenario cotidiano. En esta iniciativa también participa Pulsar, marca que busca impulsar el motociclismo tanto en la competencia como en el uso diario de la motocicleta.

Horario y recomendaciones para el público

La organización informó que el evento se desarrollará entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., mientras que el ingreso del público comenzará desde las 10:00 a. m., hasta completar el aforo disponible.

Para el desarrollo de la jornada se realizará un trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), TransMilenio y otras entidades competentes, con el fin de garantizar la logística, la seguridad, la movilidad y el adecuado uso del espacio público.

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Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, atender las indicaciones del personal logístico, evitar ingresar al circuito de competencia y consultar previamente los canales oficiales del Distrito para conocer las novedades relacionadas con la movilidad durante el evento.

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