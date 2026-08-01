Bogotá recibe el Suramericano sub-16 de tenis: así se jugará el clasificatorio al Mundial

Bogotá será la sede del Campeonato Suramericano Sub-16 de tenis, que se disputará del 3 al 8 de agosto en el America Tenis Club. Foto: Cortesía / Asociación Paraguaya de Tenis

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Como sede de uno de los eventos juveniles más importantes del tenis sudamericano, Bogotá volverá a reunir a las principales promesas del continente. La capital colombiana recibirá del 3 al 8 de agosto el Campeonato Suramericano sub-16, torneo por equipos que además entregará los cupos al Campeonato Mundial Sub-16, conocido como Davis Cup Juniors y Billie Jean King Cup Juniors, programados para finales de año.

El certamen se disputará en las canchas de polvo de ladrillo del America Tenis Club, en Chapinero Alto, donde durante seis días competirán las diez naciones afiliadas a la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) en las ramas masculina y femenina, con el objetivo de conquistar el título regional y asegurar su presencia en la cita mundialista.

Bogotá vuelve a ser sede tras nueve años

La ciudad albergará nuevamente este campeonato luego de nueve años, ya que la última edición organizada en la capital fue en 2017, también en el America Tenis Club. En aquella oportunidad, Colombia celebró el título femenino gracias al equipo conformado por Camila Osorio, Jessica Plazas y Lina Sáchica, dirigido por Catalina Castaño.

Ese torneo marcó uno de los primeros grandes éxitos internacionales de Camila Osorio, quien posteriormente consolidó su carrera en el circuito profesional. Ahora, el escenario bogotano volverá a recibir a una nueva generación de tenistas que buscarán dar el primer paso hacia la élite del deporte.

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Así se jugará el campeonato

Las diez selecciones participantes serán divididas en dos grupos de cinco equipos. La fase inicial se disputará bajo el sistema de todos contra todos (round robin), en el que cada país enfrentará a los demás integrantes de su zona.

Los líderes de cada grupo avanzarán a la gran final, programada para el sábado 8 de agosto, mientras que los segundos disputarán la serie por el tercer lugar. Cada confrontación estará compuesta por dos partidos de sencillos y uno de dobles, formato que combina el rendimiento individual con el trabajo colectivo.

Los equipos de Colombia

La selección femenina de Colombia estará integrada por Emanuela Lares, del Valle del Cauca; Laura Villamil, de Bogotá, y Alicia Londoño, de Antioquia. El equipo contará con la dirección del capitán Carlos Salamanca.

Por su parte, el conjunto masculino estará conformado por Alex Pérez y Samuel Pedraza, ambos de Bogotá, además de Jhonatan Sarmiento, de Cundinamarca. El capitán será Carlos Núñez.

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Con la organización de la Liga de Tenis de Bogotá y el apoyo de la Federación Colombiana de Tenis, el Campeonato Suramericano sub-16 fortalecerá la presencia de la capital como anfitriona de eventos internacionales y ofrecerá una vitrina para que las futuras estrellas del tenis sudamericano den un nuevo paso en su camino hacia el circuito profesional.

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