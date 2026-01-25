Hazaña histórica: Alex Honnold escaló el rascacielos Taipéi 101 sin cuerdas ni protección

Alex Honnold celebra la conquista de la cima del Taipéi 101. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

El escalador estadounidense Alex Honnold alcanzó este domingo la cima del rascacielos Taipéi 101 sin cuerdas ni sistemas de protección. Se convirtió en la primera persona en completar este ascenso en modalidad free solo sobre uno de los edificios más emblemáticos del mundo.

Para el reto, Honnold prescindió de cualquier medida de seguridad. Solo utilizó unos zapatos especiales para escalada, una bolsa de magnesio y una camiseta roja que es parte de su identidad como deportista. Cada movimiento dependió exclusivamente de su técnica.

El Taipéi 101 es uno de los grandes íconos arquitectónicos de Asia. El rascacielos alcanza los 508 metros de altura y cuenta con 101 pisos. Entre 2004 y 2010 fue el edificio más alto del mundo, antes de ser superado por nuevas megaestructuras como el Burj Khalifa de Emiratos Árabes Unidos.

La escalada fue transmitida en directo a nivel global por la plataforma Netflix. Tras poco más de 90 minutos de ascenso continuo, Honnold, de 40 años, llegó a la cima del edificio que domina el distrito financiero de Taipéi, capital de Taiwán.

El logro del experimentado escalador estadounidense pudo realizarse luego de un aplazamiento previo por malas condiciones climáticas. Desde lo más alto de la punta de la construcción compartió una selfie que no tardó en hacerse viral.

A lo largo de su carrera, Honnold ha protagonizado otros ascensos memorables. Entre ellos se destacan sus free solo en grandes paredes de Estados Unidos, como la ruta Regular Northwest Face del Half Dome en Yosemite.

Alex Honnold nació en Sacramento, California, en 1985, y es considerado uno de los escaladores más influyentes de su generación. Su reconocimiento internacional se consolidó en 2017, cuando escaló El Capitán sin cuerdas ni protección, hazaña documentada en la película Free Solo.

