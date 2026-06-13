¡Historico! Los New York Knicks son campeones de la NBA tras más de medio siglo de espera

Jugadores de los New York Knicks celebran al quedar campeones de la NBA este sábado, en el Frost Bank Center de San Antonio, en Texas, Estados Unidos. Foto: EFE - Carlos Ramírez

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Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973. Un colosal Brunson logró 45 puntos, por 49 del resto de sus compañeros.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones, pero no pudo evitar la derrota en las primeras finales de su meteórica carrera. Los Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a unas finales, hincaron la rodilla ante la ferocidad de los Knicks que no querían desperdiciar su gran oportunidad.

El equipo neoyorquino no partía como favorito al inicio de los playoffs, pero cuajó en el momento oportuno, con una espectacular racha de 13 partidos ganados seguidos. El recorrido de los Knicks desató la locura de sus aficionados, que este sábado se movilizaron en masa otra vez.

El tercer anillo de la historia de los Knicks, tras los de 1970 y 1973, tiene como héroe absoluto a Jalen Brunson, que se volvió a echar el equipo a la espalda en otra noche de remontadas. En esta ocasión remontaron un botín de 16 puntos que habían construido los Spurs en el segundo cuarto.

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Esta sí fue la noche de Nueva York

La noche del sábado 13 de junio de 2026 pasará a la historia como una de las más felices en la Gran Manzana por cuenta de los New York Knicks. Una de las franquicias neoyorquinas de la NBA se acaba de coronar campeona de la mejor liga de baloncesto del mundo. Han sido más de 50 años de frustraciones.

De finales perdidas, objetivos incumplidos y sueños rotos a mitad del camino. No obstante, esta noche en Texas, los Knicks rompieron con una mala racha. Una que sin saberlo comenzó en la temporada 1972-73. En aquel año, los de Nueva York consiguieron su segundo anillo de la NBA frente a LA Lakers.

Sin embargo, a partir de allí tuvieron que pasar 53 temporadas en las que la capital del mundo tuvo que ver a todos levantar el trofeo, mientras se preguntaban cuándo iba a llegar el de ellos. Esa espera se terminó esta noche frente a San Antonio Spurs que finalmente perdieron la serie por 4-1.

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