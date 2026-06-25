Histórico: Sincelejo albergará el primer clasificatorio de taekwondo para a Los Ángeles 2028

El evento entregará puntos para el ranking mundial, reunirá delegaciones de más de 30 países y se disputará en agosto de 2026 en la capital de Sucre. Foto: Cortesia

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Sincelejo volverá a estar en el mapa de las competencias internacionales. La capital de Sucre fue confirmada como sede del Colombia Open G1 de Taekwondo, un evento que tendrá relevancia en el ciclo olímpico al entregar puntos para el ranking mundial rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia se llevará a cabo en agosto de 2026 y reunirá a deportistas de distintos países en una cita que marcará un hecho importante para la ciudad y para el taekwondo colombiano. La confirmación fue realizada por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por directivos de la Federación Colombiana de Taekwondo y figuras destacadas de esta disciplina.

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Entre los asistentes estuvieron Cito Forero Tavera, presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo; Andrea Ramírez, reconocida deportista colombiana de alto rendimiento y poseedora del récord de tres campeonatos mundiales ganados en un mismo año en esta modalidad, y José Mangones, vicepresidente de la federación.

Un evento con impacto internacional

Durante el anuncio, el alcalde destacó la importancia del certamen para la ciudad, al señalar que se trata del primer evento clasificatorio de taekwondo que otorgará puntos para la ruta hacia los Juegos Olímpicos de 2028. Según indicó, la organización espera la presencia de delegaciones procedentes de al menos 30 países.

La llegada de atletas, entrenadores, delegados y acompañantes también representa una oportunidad para la dinámica económica local, debido al movimiento que generan este tipo de competencias internacionales en sectores relacionados con servicios y atención a visitantes.

La experiencia de Sincelejo fue clave

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo resaltó el trabajo adelantado por la administración municipal para conseguir la sede. Explicó que desde 2025 se venían realizando gestiones con el objetivo de llevar un evento de esta magnitud a la ciudad.

Forero también destacó el respaldo brindado a los campeonatos nacionales de taekwondo desarrollados en Sincelejo y recordó la experiencia obtenida con la realización del Mundial de Sóftbol. Según explicó, esos antecedentes fueron determinantes para que la solicitud presentada por Colombia recibiera el aval de la Unión Panamericana y de la Federación Mundial de Taekwondo.

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El dirigente señaló que la organización y los resultados obtenidos en eventos anteriores contribuyeron a fortalecer la candidatura de la capital sucreña para albergar una competencia de carácter internacional.

Apuesta por grandes competencias deportivas

Al cierre de la presentación, el alcalde Yahir Acuña manifestó que conocer experiencias exitosas en otros países, como México, ha servido de referencia para continuar impulsando la llegada de eventos deportivos de alto nivel a Sincelejo.

Con la designación del Colombia Open G1 de Taekwondo, la ciudad se prepara para recibir una de las competencias más importantes de esta disciplina en el continente, en un escenario que además tendrá incidencia directa en el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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