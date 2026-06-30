María Camila Osorio venció a su rival en menos de una hora y avanzó en Wimbledon

Camila Osorio durante la tercera ronda de Roland Garros 2026 contra Anna Kalinskaya. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

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La tenista colombiana María Camila Osorio se clasificó sin dificultades para la segunda ronda del torneo femenino individual de Wimbledon 2026. La cucuteña de 24 años derrotó este martes 30 de junio con facilidad a la suiza Simona Waltert, por parciales 6-2 y 6-1, en un lapso de menos de una hora.

Con el triunfo de Osorio, Colombia contará en la segunda ronda de Wimbledon con dos tenistas, pues Nicolás Mejía consiguió superar el primer escalón del tercer Grand Slam del año en el cuadro masculino. Este partido fue el pasado lunes 29 de junio en la categoría masculina individual de Wimbledon.

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¿Cuándo vuelve a jugar Camila Osorio en Wimbledon?

La mejor clasificación de Osorio en Wimbledon sigue siendo la tercera ronda que alcanzó en 2021. En 2026, la colombiana llegó hasta la tercera ronda de Roland Garros en París, otro de los Grand Slam y el segundo en el año.

Osorio se medirá en la segunda ronda de Wimbledon a la checa Linda Noskova, de 21 años. Ella ocupa el duodécimo puesto del ranking mundial, mientras que Osorio es la número 68 de la clasificación ATP y es tres años mayor.

En esta primera ronda, la checa superó a la alemana Ella Seidel tras ganar por parciales de 6-4 y 6-3. El mejor puesto de Noskova en el ranking WTA fue el décimo lugar. Además, posee dos títulos WTA. El duelo de la colombiana será el próximo jueves 2 de julio, pero la hora aún no está confirmada por la organización.

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