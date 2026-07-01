Se acabó el sueño de Nicolás Mejía en Wimbledon: cayó en segunda ronda contra Michael Zheng

Nicolás Mejía en Wimbledon. Foto: Instagram Nicolás Mejía

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El sueño de Nicolás Mejía en Wimbledon 2026 llegó a su fin este miércoles. El tenista colombiano fue eliminado en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada tras perder contra el estadounidense Michael Zheng en un intenso partido que se definió en cuatro sets: 6-7 (4), 7-6 (10), 6-1 y 6-4.

Mejía comenzó el encuentro mostrando un gran nivel y logró quedarse con el primer parcial en un ajustado ‘tie-break’, aprovechando sus oportunidades en un duelo muy parejo desde el fondo de la cancha. Sin embargo, el estadounidense reaccionó en el segundo set y se impuso en otro desempate, esta vez por 10-7, un momento que terminó siendo decisivo para el desarrollo del compromiso.

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A partir de allí, Zheng elevó considerablemente su rendimiento y tomó el control del partido. En el tercer set fue ampliamente superior, quebró el servicio del colombiano en repetidas ocasiones y cerró el parcial con un contundente 6-1, dejando a Mejía sin margen de error.

Aunque el colombiano intentó recuperarse en el cuarto episodio y peleó cada juego, el estadounidense mantuvo la solidez con su servicio y aprovechó un quiebre clave para imponerse 6-4, sellando así su clasificación a la tercera ronda del torneo londinense. La victoria confirma el gran momento de Zheng, quien venía de sorprender al británico Cameron Norrie en la ronda anterior.

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Pese a la eliminación, la participación de Nicolás Mejía en Wimbledon deja un balance positivo. El colombiano superó con éxito la fase clasificatoria y consiguió su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam, un resultado que representa uno de los mejores momentos de su carrera y que le permitirá seguir sumando confianza y experiencia en el circuito ATP.

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