Montes levantó 158 kilogramos en el arranque, registro que le permitió quedarse con el tercer puesto. Posteriormente, en el envión consiguió alzar 188 kilogramos, para un total olímpico de 346 kilos, cifra con la que terminó…

Hugo Montes le entregó a Colombia su primera medalla en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Ningbo 2026, que se disputa en China. El metense conquistó el bronce en la modalidad de arranque de la categoría masculina de 75 kilogramos, inaugurando así el medallero de la delegación nacional en esta cita orbital.

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Hugo Montes consiguió la primera medalla de Colombia en el Mundial de Pesas de Ningbo 2026

Montes levantó 158 kilogramos en el arranque, registro que le permitió quedarse con el tercer puesto. Posteriormente, en el envión consiguió alzar 188 kilogramos, para un total olímpico de 346 kilos, cifra con la que terminó en la cuarta posición de la clasificación general. El campeón absoluto de esta categoría, tanto en el arranque como en el total, fue el norcoreano Ryong Hyon Ri.

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🇨🇴🥉 ¡BRONCE MUNDIAL PARA HUGO MONTES!



🏋️ En los 75 kg, el colombiano levantó 158 kg en arranque y conquistó el bronce en el MUNDIAL de Levantamiento de Pesas.



🔥 ¡Y eso que competía en el Grupo B!



Terminó 4.º en el total con 346 kg.



¡Enorme actuación!… pic.twitter.com/UrTiMxpw7x — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 31, 2026

El pesista fue el segundo integrante de la delegación colombiana en entrar en competencia durante este Mundial de halterofilia. El primero había sido Francisco Mosquera, quien participó en la categoría masculina de 65 kilogramos. Sin embargo, el experimentado deportista antioqueño no consiguió subir al podio y terminó en el undécimo lugar de la clasificación total.

La participación colombiana continuará este domingo 1 de noviembre con Karen Mosquera, quien competirá en la categoría femenina de 61 kilogramos. Un día después, el lunes 2 de noviembre, llegará el turno de Yeison López, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y principal carta nacional, que buscará destacarse en los 85 kilogramos.

En total, ocho deportistas representarán a Colombia en esta edición del Mundial, organizado por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF). El último en competir será Rafael Serrano, el próximo 8 de noviembre. Además de mejorar sus marcas personales y luchar por las medallas, la delegación busca fortalecer su camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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