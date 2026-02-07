Impresionante remontada de Camilo Villegas para superar el corte en Bogotá

Camilo Villegas superó el corte a pesar de sufrir en la primera ronda. Foto: Astara Golf Championship

Solo dos golfistas colombianos superaron el corte tras la segunda ronda del Astara Golf Championship, cuarta parada del Korn Ferry Tour 2026. La jornada concluyó en la mañana este sábado en el Country Club de Bogotá, luego de haber sido suspendida el viernes por las lluvias que afectaron el desarrollo normal de la competencia.

El antioqueño Camilo Villegas y el atlanticense Ricardo Celia fueron los únicos representantes nacionales que avanzaron al fin de semana. Ambos firmaron rondas sólidas en el campo Fundadores y se mantienen en competencia en el certamen más importante del calendario profesional que se disputa en el país.

Villegas, máximo referente histórico del golf colombiano, protagonizó una notable recuperación. Tras un cierre complicado en la primera jornada, salió con una estrategia agresiva y encadenó varios birdies que le permitieron recomponer su tarjeta. Pasó de estar +3 a estar tres golpes bajo par.

“La cancha estaba mucho más difícil ayer, obviamente no poteé bien, batallé pero hice 8 al 18, lo que me puso en una posición muy difícil para el día de hoy. La verdad terminé bastante molesto, pero bueno, logré remontar y jugar un poco más agresivo hoy. Un gran ‘front nine’ y un poco más tentativo en los nueve finales, pegué tiros malos en el 4 y 6, pero tuve un buen birdie en el 8 y estaremos por aquí el fin de semana”, afirmó Villegas, en su tercera participación en el torneo.

Ricardo Celia también firmó una segunda ronda consistente. El barranquillero retomó su primera jornada temprano y cerró con dos birdies que le dieron impulso. Luego, en su recorrido del viernes, mantuvo el ritmo, aprovechó los momentos clave y aseguró un lugar dentro del corte. Quedó empatado en el puesto 32.

“Un día muy bueno, terminé birdie-birdie y jugué bastante bien, hice un par de bogeys en dos pares 5 que me costaron un poquito, pero le robé golpes a la cancha en hoyos más difíciles como el 11, el 1 que le hice birdie, entonces muy contento por cómo estoy jugando y las sensaciones que me dejó el día de hoy”, comentó el mejor colombiano en la clasificación.

Por fuera del corte quedaron los bogotanos Daniel Faccini, quien terminó con -1, Esteban Jaramillo, con +1, y Joaquín Cabrera, con +3. Tampoco logró avanzar Sebastián Moss, jugador estadounidense de origen colombiano, quien cerró su participación con +2 en el tablero general.

En la parte alta de la clasificación, el estadounidense Ashton Van Horne es el nuevo líder con 130 golpes (-12), gracias a dos rondas consecutivas de 65. Lo siguen Mason Andersen, también de Estados Unidos, y el chileno Cristóbal del Solar, autor de un brillante 61 en la primera jornada.

La tercera ronda del Astara Golf Championship comenzará este sábado desde las 10:45 a.m. Ricardo Celia será el primero de los colombianos en salir, a las 10:56 a.m. por el hoyo 10, mientras que Camilo Villegas lo hará desde el mismo tee a las 11:17 a.m.

El Astara Golf Championship se disputa en el Country Club de Bogotá y es considerado el torneo de golf profesional más importante que se juega en Colombia por ser parte del Korn Ferry Tour. Además de su nivel competitivo, ofrece puntos clave para el ascenso al PGA Tour y reúne a figuras internacionales junto a los mejores golfistas del país.

