Insólito: Camila Osorio se perderá el Masters 1000 de Montreal por un vuelo

Después de su derrota en octavos de final del WTA 250 de Washington, estaba agendado que María Camila Osorio disputara el Masters 1000 de Montreal.

Su debut en el torneo canadiense estaba programado para este sábado, pero la colombiana no pudo llegar a Toronto por inconvenientes aéreos desde la capital de Estados Unidos.

A pesar de que María Camila Osorio no estaba en el cuadro principal, la colombiana ya tenía rival en la primera ronda del clasificatorio. El sorteo dejó agendado un partido contra la australiana Priscilla Hon. Al no poder llegar a Toronto a tiempo, Osorio anunció que no competiría en el evento y ahora Hon deberá enfrentar a su compatriota Ellen Perez.

Sin embargo, se espera que la tenista colombiana participe en el Masters 1000 de Cincinnati, el último torneo de esta categoría antes del US Open.

Esta edición del campeonato, disputado en el Aviva Centre de Toronto, contará con Iga Swiatek, actual número uno del escalafón de la WTA, y las locales Bianca Andreescu y Leylah Fernandez.

