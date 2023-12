James Rodríguez sigue en los mejores ránkings de Europa: asombrosa estadística

James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

James Rodríguez disfruta de un tranquilo presente en Brasil, más allá de los recientes rumores que indican su salida de São Paulo.

Una versión que cobró peso en las últimas horas luego de que el colombiano aseguró que no tiene claro dónde está su futuro. “Todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé qué sucederá en 2024″, fueron las palabras del colombiano.

Sin embargo, en medio de las especulaciones por lo que viene, este sábado trascendió un nuevo escalafón de los jugadores con más asistencias en el fútbol europeo durante los últimos años.

James Rodríguez está en la lista y es, de hecho, uno de los más destacados en el fútbol del viejo continente, lo que habla de su influencia en su periplo por Europa.

James Rodríguez, top en asistencias

James Rodríguez, en Europa, pasó por equipos como Mónaco, Porto, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos y Real Madrid, la cúspide de su carrera.

En el Viejo Continente, el colombiano dejó una huella innegable para el fútbol sudamericano y muestra de eso es que, hoy en día, su nombre sigue apareciendo en escalafones y ránkings.

En este caso, el nuevo ránking en el que apareció el cucuteño indica los jugadores con mejores promedios de asistencias según los datos de Opta.

James Rodríguez no solo está en la lista, sino que ocupa la quinta casilla del escalafón, solo por debajo de nombres como Thomas Müller, Kevin De Bruyne, Lionel Messi y Ángel Di María, pesos pesados.

Lo que jugaba James Rodríguez 🇨🇴 era una cosa de locos 🔟pic.twitter.com/LMWDN3yeMq — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) November 29, 2023

El ránking solo tiene en cuenta a las cinco grandes ligas del continente, es decir, Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

En esas cinco ligas, en Real Madrid, Bayern, Mónaco y Everton, James Rodríguez hizo 85 asistencias, lo que le da un promedio de 0.42 por partido. Cerca del 0.45 de Messi y Di María.

El top-10 del ránking en el que apareció James Rodríguez

Thomas Müller - 0.51

Kevin De Bruyne - 0.50

Lionel Messi - 0.45

Ángel Di María - 0.45

James Rodríguez - 0.42

Jadon Sancho - 0.41

Ousmane Dembélé - 0.40

Neymar - 0.40

Dimitri Payet - 0.37

Leroy Sané - 0.36

