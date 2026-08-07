¿Qué está pasando con Pereira y su reconocimiento deportivo en la Liga BetPlay?

Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. Foto: Deportivo Pereira

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La situación jurídica de Deportivo Pereira abrió un nuevo capítulo en medio de la profunda crisis que atraviesa el club. Aunque inicialmente se informó que el Ministerio del Deporte había retirado su reconocimiento deportivo, la cartera aclaró que la medida vigente es una suspensión, de carácter temporal y reversible, que todavía le deja al conjunto matecaña una posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones.

La alarma se encendió luego de que el periodista Javier Hernández Bonnet informara que el Ministerio del Deporte había dejado en firme una resolución que retiraba el reconocimiento deportivo al Pereira. La noticia puso incluso bajo interrogante la participación del equipo en la Liga BetPlay y, particularmente, su partido contra Junior, programado para el próximo 10 de agosto.

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Sin embargo, posteriormente llegó una precisión fundamental desde la oficina jurídica del Ministerio del Deporte: el reconocimiento deportivo no ha sido retirado.

Lo que pesa sobre el Pereira es una suspensión establecida mediante la Resolución 001053 del 2 de diciembre de 2025. La diferencia jurídica no es menor, pues mientras una revocatoria supondría un escenario mucho más definitivo, la suspensión puede levantarse si el club acredita el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

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La propia resolución establece que la medida permanecerá vigente hasta que el Pereira demuestre el pago de las obligaciones que tiene pendientes, de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1445 de 2011.

Hasta este viernes, según la información entregada por el Ministerio, el club no había acreditado encontrarse al día, por lo que la suspensión continúa vigente. Dentro del procedimiento todavía existen recursos y plazos jurídicos que le permiten a la institución intentar resolver su situación.

En términos prácticos, ese margen le compra un mínimo de tiempo al Deportivo Pereira, pero no soluciona el problema de fondo. Una suspensión del reconocimiento deportivo puede comprometer la posibilidad de participar normalmente en competencias oficiales y, si la situación persiste, eventualmente desembocar en la revocatoria del reconocimiento. Por ahora, sin embargo, ese escenario definitivo no se ha producido y el club conserva herramientas jurídicas para evitarlo.

Todo ocurre, además, en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del conjunto matecaña. Los problemas económicos y las obligaciones pendientes han llevado al Pereira a una situación límite, mientras la incertidumbre institucional amenaza también su continuidad deportiva.

Por eso, más que una solución, la aclaración del Ministerio representa un respiro temporal: el reconocimiento no desapareció, pero sigue suspendido y el futuro del club continúa condicionado a que consiga responder por sus compromisos.

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Así, Deportivo Pereira permanece en una carrera contra el tiempo. La posibilidad de revertir la suspensión mantiene abierta jurídicamente una puerta que parecía haberse cerrado con las primeras informaciones, pero el panorama sigue siendo crítico. El riesgo de una medida definitiva permanece sobre un club que necesita resolver con urgencia sus problemas administrativos y financieros para evitar que la crisis termine poniendo en peligro su propia supervivencia.

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