Jorge Iván del Valle logró una histórica triple corona en natación de aguas abiertas

El colombiano completó la Lake Tahoe Triple Crown, uno de los desafíos más exigentes de la natación en aguas abiertas, y se convirtió en la persona número 31 en el mundo y el segundo latinoamericano en conseguirlo. Foto: Cortesia oficina de prensa Jorge Iván del Valle

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Solo 31 personas en el planeta lo han conseguido y ahora un colombiano hace parte de ese exclusivo grupo. El nadador Jorge Iván del Valle completó oficialmente la Lake Tahoe Triple Crown, una de las pruebas más exigentes de la natación de aguas abiertas de alta montaña, convirtiéndose además en el segundo latinoamericano en alcanzar este reconocimiento

La Lake Tahoe Triple Crown exige completar tres recorridos independientes para obtener la certificación oficial. En total, Jorge Iván del Valle nadó 70,3 kilómetros en aguas abiertas y acumuló 21 horas y 31 minutos de nado efectivo para superar el desafío.

Su camino comenzó el 14 de julio de 2024, cuando completó la travesía Length, de 34,3 kilómetros, en un tiempo de 11 horas y 10 minutos. Posteriormente, el 10 de julio de 2026, terminó la prueba True Width, de 19 kilómetros, con un registro de 5 horas y 44 minutos. Finalmente, el 24 de julio de 2026, cerró el circuito al completar Vikingsholm, de 17 kilómetros, en 4 horas y 33 minutos.

Con esos resultados, el colombiano obtuvo oficialmente la certificación de una de las pruebas más complejas de la natación de aguas abiertas de alta montaña.

La exigencia del Lago Tahoe

El Lago Tahoe es considerado un escenario de referencia para los deportistas de resistencia. Además de ser el lago alpino más grande de Norteamérica y el segundo más profundo de Estados Unidos, presenta condiciones que incrementan la dificultad de cada recorrido.

La altitud reduce la disponibilidad de oxígeno, mientras que las bajas temperaturas, la profundidad del lago, los cambios climáticos repentinos y las extensas distancias obligan a los nadadores a mantener un alto nivel de preparación física y fortaleza mental durante varias horas de competencia.

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Tras completar la Triple Corona, Jorge Iván del Valle destacó el significado del logro.

“Nadar a casi 2.000 metros de altitud, en aguas profundas y de bajas temperaturas, exige una preparación física rigurosa y una enorme fortaleza mental. Representar a Colombia en este escenario y formar parte de la historia de este reto es un honor que llevaré siempre conmigo”, afirmó el nadador.

Un logro para la natación colombiana

La conquista de Jorge Iván del Valle fortalece la presencia de Colombia en la élite de la natación de aguas abiertas y refleja el crecimiento de los deportistas nacionales en pruebas de resistencia de alto nivel, un escenario que históricamente ha estado dominado por atletas de Norteamérica, Europa y Oceanía.

Especialista en aguas abiertas y desafíos de larga distancia, el colombiano suma así el mayor hito de su trayectoria al convertirse en el segundo latinoamericano y la persona número 31 en el mundo en completar oficialmente la Lake Tahoe Triple Crown, de acuerdo con los registros de la Lake Tahoe Open Water Swimming Association.

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La hazaña fue confirmada tras finalizar el último de los tres recorridos oficiales que conforman el desafío, disputado en el Lago Tahoe, ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar, entre los estados de California y Nevada, en Estados Unidos. Allí, las bajas temperaturas, la altitud y las largas distancias convierten cada travesía en una prueba de resistencia física y mental.

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