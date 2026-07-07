Juliana Gutiérrez será la ministra del Deporte de Abelardo de la Espriella: ¿quién es?

Abelardo de la Espriella en la campaña junto a Juliana Gutiérrez, la nueva ministra del Deporte. Foto: Juliana Gutiérrez, vía Instagram

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El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este martes nuevos integrantes de su gabinete, entre ellos a Juliana Gutiérrez como nueva ministra del Deporte.

Administradora de empresas, con maestría en administración de riesgos y experiencia sobre todo en Antioquia, asumirá la cartera en reemplazo de Óscar Figueroa, el exlevantador de pesas y medallista olímpico quien está al frente del ministerio tras recibir este fin de seman el cargo de Patricia Duque, quien presentó su renuncia el domingo.

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Aunque el comunicado oficial destaca su experiencia en gestión social, Gutiérrez no cuenta con una trayectoria vinculada al deporte ni con antecedentes en la administración deportiva. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el sector privado.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su nombramiento es su cercanía con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien es hermana.

Además, ha sido una de las figuras cercanas al movimiento Creemos y participó activamente en la campaña presidencial de De La Espriella, especialmente en Antioquia, uno de los departamentos donde el hoy presidente electo obtuvo una de sus mayores ventajas electorales.

Gutiérrez también incursionó recientemente en la política electoral como cabeza de lista al Senado por Creemos. Sin embargo, el movimiento político no tuvo votos suficientes y solo logró dos escaños en la cámara de Representantes, precisamente de Antioquia.

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Sin embargo, no logró obtener una curul en las elecciones legislativas, por lo que esta será su primera experiencia al frente de un cargo dentro del Gobierno nacional.

Con esta designación, De La Espriella continúa dando forma a su gabinete. Junto a Juliana Gutiérrez fueron anunciados Elsa Noguera en Transporte, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Viviane Morales en Educación, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda e Iván Cancino en Justicia.

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