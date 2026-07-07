“Resistamos, el 7 de agosto se acerca”: De la Espriella pide a FF.MM. defender la democracia

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Luego de anunciar una suspensión al proceso de empalme con la saliente administración de Gustavo Petro, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo desde Barranquilla que el actual jefe de Estado se busca “perpetuar en el poder” y lo haría a través “de un golpe de Estado”. Su declaraciones llegan en medio de mutuas acusaciones con el saliente mandatario nacional en una disputa que derivó en el cese de intercambio de información entre los comités de empalme.

Según afirmó “Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas ha escalado. Petro, atribuyéndose autoridades que competen al Consejo Nacional Electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas ha dicho que no reconoce mi triunfo y se lo otorga de manera olímpica a Cepeda”

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De la Espriella sostuvo su postura de “suspender” el proceso de empalme. Agregó que “no podemos estar en la mesa con una banda de golpistas y corruptos”. Además, incitó a las Fuerza Pública a no obedecer ordenamientos por parte del Gustavo Petro en lo que denomina como un intento de golpe de Estado. “Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho”, dijo.

Sobre las acusaciones de fraude electoral emitidas por el presidente Petro dijo que “es la excusa para incendiar el país. Pero quiero que sepan que hay un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas”.

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