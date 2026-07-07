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“Resistamos, el 7 de agosto se acerca”: De la Espriella pide a FF.MM. defender la democracia

El presidente electo se pronunció por la suspensión de este proceso de empalme y pidió a las Fuerzas Militares no obedecer órdenes que vayan en contra de la democracia. Insistió en las acusaciones de corrupción contra el gobierno Petro.

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Redacción Política
07 de julio de 2026 - 04:10 p. m.
Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030
Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Luego de anunciar una suspensión al proceso de empalme con la saliente administración de Gustavo Petro, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo desde Barranquilla que el actual jefe de Estado se busca “perpetuar en el poder” y lo haría a través “de un golpe de Estado”. Su declaraciones llegan en medio de mutuas acusaciones con el saliente mandatario nacional en una disputa que derivó en el cese de intercambio de información entre los comités de empalme.

Según afirmó “Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas ha escalado. Petro, atribuyéndose autoridades que competen al Consejo Nacional Electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas ha dicho que no reconoce mi triunfo y se lo otorga de manera olímpica a Cepeda”

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De la Espriella sostuvo su postura de “suspender” el proceso de empalme. Agregó que “no podemos estar en la mesa con una banda de golpistas y corruptos”. Además, incitó a las Fuerza Pública a no obedecer ordenamientos por parte del Gustavo Petro en lo que denomina como un intento de golpe de Estado. “Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho”, dijo.

Sobre las acusaciones de fraude electoral emitidas por el presidente Petro dijo que “es la excusa para incendiar el país. Pero quiero que sepan que hay un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas”.

NOTICIA EN DESARROLLO***

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Por Redacción Política

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Victor Llanos(61349)Hace 4 minutos
A pesar de que somos un país "religioso" "Cristiano" aún creemos que a punta de limosnas se salvan del infierno, los medios y la cultura han propiciado que la ley del más "cabron" es la ley a seguir, y el ejemplo está en quien Colombia decidió elegir, es nuestra realidad, y lo más grave nos acercamos como nunca precipicio, esos desfiladeros en que la derecha le gusta estar para distorsionar la realidad y justificar los asesinatos, la guerra, que no se vea la desigualdad.
Victor Llanos(61349)Hace 5 minutos
La verdad es que quienes han gobernado el país siguen en el camino de demeritar al otro, al que piensa diferente, y eso nos podría conducir a una guerra civil, lo real es que existen asuntos que los gobiernos de siempre no han podido solucionar, como es la pobreza,la guerra, el injusto trato de niños y ancianos y negros e indígenas, lo vulnerable para algunos es algo que debe continuar y que coman mierda mientras otros sectores se regodean de el desperdicio.
Victor Llanos(61349)Hace 5 minutos
No hemos podido construir un país en unión,en dignidad,en justicia,en paz,la realidad somos herencia de falsos positivos, de décadas de corrupción,de familias élites que mantienen el poder económico,hoy la derecha está buscando una guerra que se esparza en todas las regiones del país.
UnaVezMás (22193)Hace 12 minutos
Y es el estilo showsero que nos espera por 4 años! Qué desgracia!
Julián(2048)Hace 17 minutos
El día en que este soñor entienda que es democracia, ese día empezará a pensar. Son gavillas y se titulan partido. El pueblo colombiano se levanta y será en nuestra legítima defensa, ante una nuva narcodemocracia, falocracia, misoginia y toda su podredumbre al acecho.
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