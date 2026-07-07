¿Quién es Viviane Morales, la ministra de Educación que nombró Abelardo de la Espriella? Foto: Andrés Torres

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Viviane Morales, exfiscal, exsenadora y exembajadora, fue anunciada este martes 7 de julio como ministra de Educación del gobierno de Abelardo De la Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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Por medio de un comunicado, el presidente electo De La Espriella anunció seis nuevas designaciones ministeriales, entre ellas la de Morales; la de Elsa Noguera, como ministra de Transporte; y Mauricio Gómez Amín, como ministro de Comercio.

La nueva ministra de Educación nació en 1962 en el seno de una familia de origen tolimense y caldense. Cursó sus estudios en el Colegio del Santo Ángel de la Guarda y, durante su juventud, dejó la tradición católica en la que fue criada para convertirse al cristianismo protestante, fe que ha mantenido y que ha influido en parte de su trayectoria pública y política, como contó El Espectador en un perfil publicado en 2015.

Abogada de la Universidad del Rosario y con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París II, Morales inició su carrera en el Ministerio de Desarrollo y posteriormente fue asesora de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ese mismo año comenzó su carrera electoral al ser elegida representante a la Cámara por el movimiento cristiano Unión Cristiana. Con el paso de los años, se vinculó al Partido Liberal, colectividad con la que también fue representante, senadora y codirectora general.

Durante su paso por el Congreso impulsó iniciativas como la Ley de Cuotas, orientada a aumentar la participación de las mujeres en altos cargos del Estado, y la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa. A finales de 2010 fue elegida fiscal general, cargo que ocupó hasta 2012, cuando el Consejo de Estado anuló su elección al concluir que hubo irregularidades en el procedimiento mediante el cual la Corte Suprema de Justicia la designó.

Tras su salida de la Fiscalía, regresó al Congreso como senadora del Partido Liberal en 2014. “Con un representativo respaldo electoral de la comunidad cristiana y unos cuantos liberales y gente de otros sectores políticos, en mayo de 2014 salió elegida como senadora. Entonces regresó a la Comisión Primera, donde se había destacado como representante a la Cámara en los años 90 y como senadora en el tránsito entre el siglo XX y XXI”, se lee en el perfil de 2015. En 2018 aspiró a la Presidencia y, tras retirar su candidatura, respaldó a Iván Duque, quien posteriormente la nombró embajadora de Colombia en Francia.

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A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes debates políticos y sociales, varios de ellos desde posturas cercanas a sectores cristianos y conservadores. En 2016, fue una de las principales voces de oposición a las guías para la revisión de los manuales de convivencia escolar promovidas por el Ministerio de Educación durante la administración de Gina Parody. Junto con otros sectores conservadores y cristianos, sostuvo que esos lineamientos promovían lo que denominó “ideología de género” y que vulneraban el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. La controversia derivó en marchas y se convirtió en uno de los principales debates políticos de ese año.

De acuerdo con el Gobierno de la época, las guías respondían a una orden de la Corte y buscaban orientar la revisión de los manuales de convivencia para prevenir la discriminación en los colegios, en cumplimiento de la Sentencia T-478 de 2015, expedida tras el caso de Sergio Urrego, un estudiante que sufrió discriminación por su orientación sexual.

Morales también promovió un referendo para modificar la Constitución y establecer que la adopción solo pudiera ser realizada por parejas conformadas por un hombre y una mujer. La iniciativa reunió las firmas necesarias para llegar al Congreso, pero durante su trámite recibió conceptos desfavorables de entidades como la Defensoría del Pueblo, que sostuvo que la propuesta vulneraba los derechos fundamentales de los niños, las personas solteras y las parejas del mismo sexo. Finalmente, la Cámara archivó el proyecto en 2017.

Los retos que tendrá por delante

Morales llega al Ministerio de Educación con la responsabilidad de convertir en políticas públicas el programa educativo de Abelardo de la Espriella, una propuesta que durante la campaña priorizó la formación para el empleo y el fortalecimiento de las habilidades técnicas y tecnológicas. Entre sus principales apuestas figuran la implementación de modelos de formación dual que articulen la educación media con el mercado laboral, la creación de una “Universidad Virtual en Casa” para ampliar el acceso a la educación superior, el fortalecimiento de la enseñanza de inteligencia artificial, programación y robótica, y una menor influencia de Fecode en la definición de la política educativa.

Sin embargo, como contamos en esta nota, especialistas en educación consideran que el mayor desafío comenzará ahora: convertir esas propuestas en un plan de gobierno con metas, cronogramas y fuentes de financiación claras.

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Aunque algunas iniciativas, como ampliar la cobertura de la educación preescolar, modernizar la infraestructura educativa o fortalecer las competencias digitales, han sido bien recibidas, persisten dudas sobre la viabilidad de otras. Entre ellas están la creación de una nueva universidad virtual cuando el país ya cuenta con oferta pública en esa modalidad, el impacto que podría tener la formación dual sobre las trayectorias de los jóvenes y la falta de claridad sobre el costo y la financiación de varias de las propuestas.

A ello se suma otro reto de carácter político. Durante la campaña, De la Espriella planteó reducir la influencia de Fecode en la formulación de la política educativa, una postura que anticipa una relación compleja con el principal sindicato de maestros del país.

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