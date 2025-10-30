Marcelo debutó en la Kings League con una jugada espectacular: vea el video

El exjugador del Real Madrid, recién retirado del fútbol profesional, debutó con Skull FC y deslumbró con un caño que encendió al público del Cupra Arena. Foto: Kings League

Apenas unos meses después de anunciar su retiro profesional, el histórico lateral brasileño Marcelo reapareció en las canchas con una actuación que devolvió la nostalgia a los hinchas del Real Madrid y a los amantes del buen juego. Lo hizo en la Kings League, el proyecto impulsado por Gerard Piqué, donde protagonizó una jugada que ya se hizo viral en redes sociales y que confirmó que su talento sigue intacto.

El debut se produjo con Skull FC, equipo fundado por el propio Marcelo junto al creador de contenido Plex, en la tercera jornada del torneo que se disputa en el Cupra Arena de Barcelona. El brasileño, con su número característico y su sonrisa habitual, pisó de nuevo un césped competitivo para reforzar a su escuadra, que venía de dos derrotas consecutivas. Y aunque el resultado pasó a segundo plano, la noticia fue una: Marcelo volvió a hacer magia con el balón.

En una de sus primeras intervenciones, el exjugador del Real Madrid desplegó una de esas acciones que lo hicieron célebre en Europa. Con una elegante pisada, amagó y, sin perder el equilibrio, tiró un caño de fantasía que dejó descolocado a su rival y provocó la ovación general del público presente. La jugada, rápidamente compartida en redes, se convirtió en uno de los momentos más vistos y comentados hasta el momento de la nueva temporada de la Kings League.

El estreno del brasileño se dio frente al Rayo de Barcelona, equipo que también presentó refuerzos de peso como Aridai Cabrera y Jordi Gómez. Pero más allá del marcador, la presencia de Marcelo significó mucho más que un fichaje mediático: aportó jerarquía, experiencia y un toque de espectáculo a un torneo que se alimenta de eso, de la mezcla entre entretenimiento y calidad futbolística.

Marcelo, de 37 años, decidió calzarse nuevamente las botas menos de un año después de haber puesto fin a su carrera profesional. En febrero había anunciado oficialmente su retiro tras una etapa final en el Fluminense, club en el que se formó y con el que alcanzó la gloria al conquistar la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Su regreso a los focos, ahora desde un formato distinto, refleja el espíritu de la Kings League: combinar la nostalgia con el presente, reunir leyendas y creadores, y seguir conectando con una generación que vive el fútbol desde nuevas plataformas.

El lateral, campeón de casi todo lo que se puede ganar, acumula una de las carreras más brillantes del fútbol moderno. Con el Real Madrid, jugó 546 partidos oficiales, anotó 38 goles y levantó 25 títulos, incluidos cinco Champions League, seis ligas españolas, dos Copas del Rey y cuatro Mundiales de Clubes. Fue además el capitán del equipo blanco en la conquista de la decimocuarta Copa de Europa y se despidió del club con una emotiva ceremonia en 2022, cuando confesó que aquel había sido el “día más feliz” de su vida como madridista.

También brilló con la camiseta de la selección de Brasil, con la que disputó tres Mundiales y consiguió una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una de bronce en Beijing 2008 y una Copa Confederaciones. Un recorrido de élite que hoy se reinventa en un contexto distinto, más lúdico, pero no por eso menos competitivo.

La Kings League vive un momento de expansión. Tras atraer a figuras como Ronaldinho, Saviola, Pirlo, Totti, Joaquín Sánchez, Eden Hazard, Nainggolan o Shevchenko, el arribo de Marcelo refuerza su ambición por reunir talento y espectáculo en un formato que combina deporte, entretenimiento y cultura digital. Días antes, incluso, el joven Lamine Yamal, joya del Barcelona, había hecho su aparición en la competencia, marcando el contraste generacional que el proyecto busca reflejar: las leyendas que inspiran y las nuevas promesas que emergen.

Para Marcelo, su vuelta al verde no solo fue un gesto nostálgico, sino también una declaración de amor al fútbol. Su equipo, Skull FC, necesitaba un impulso y él lo brindó de la mejor manera posible: con un regate digno de museo. Los aplausos, las cámaras y los millones de reproducciones posteriores en redes confirmaron que, aun lejos del Bernabéu, el brasileño conserva esa mezcla de alegría y técnica que lo convirtió en uno de los laterales más admirados de la historia.

Y así, en una tarde en Barcelona, entre risas, desafíos y cámaras, Marcelo volvió a disfrutar. No por los trofeos ni por la exigencia de los grandes estadios, sino por la simple magia del juego. Porque el fútbol, cuando pasa por sus pies, sigue siendo una fiesta.

