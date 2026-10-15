Keily Delgado, la colombiana que conquistó la maratón de patinaje de Berlín

Correr 42 kilómetros es un desafío físico enorme. Hacerlo sobre seis ruedas, a toda velocidad y disputar la victoria en un esprint que se define por milésimas es otra historia. Keily Delgado, una patinadora cucuteña de 22 años, conquistó la maratón de Berlín tras una llegada tan cerrada que cuatro competidoras registraron el mismo tiempo. Detrás de ese triunfo hay años de trabajo, sacrificios y una carrera que la llevó de Cúcuta a competir entre las mejores del mundo.