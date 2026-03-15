Kimi Antonelli hace historia en la Fórmula 1: ganó el GP de China con apenas 19 años

El piloto de Mercedes terminó por delante de George Russell y Lewis Hamilton, firmando su triunfo más importante de su carrera. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

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El joven piloto italiano Kimi Antonelli firmó un fin de semana histórico para su carrera al conquistar este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1, logrando su primera victoria en la categoría reina del automovilismo.

El corredor de Mercedes, de apenas 19 años, se impuso con autoridad por delante de su compañero George Russell y del británico Lewis Hamilton, quien celebró su primer podio desde su llegada a Ferrari.

El triunfo del italiano llegó después de un fin de semana perfecto. El sábado ya había hecho historia al convertirse en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, y el domingo confirmó su talento con una carrera sólida y estratégica.

“Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho”, afirmó Antonelli tras cruzar la meta.

Con este resultado, el joven piloto se convirtió en el primer italiano en ganar una carrera desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año en el que él nació.

Una victoria con historia en la Fórmula 1

Además de su primer triunfo, Antonelli entró en los libros de récords al convertirse en el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1. El récord aún lo conserva Max Verstappen, quien ganó el Gran Premio de España de 2016 con 18 años y 228 días.

La carrera no comenzó de forma sencilla para el italiano. En la salida perdió brevemente el liderato, pero recuperó rápidamente la posición y controló el ritmo hasta el final, manteniendo una ventaja cómoda frente a sus rivales.

“Ha sido una salida difícil; he cubierto demasiado el interior y les he dado demasiado a los Ferrari, pero el ritmo era bueno y hemos acabado por delante”, explicó el piloto de Mercedes.

Detrás de los dos Mercedes, Hamilton logró el tercer lugar, mientras que su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, terminó cuarto.

La batalla Ferrari que animó la carrera

Uno de los momentos más intensos de la competencia lo protagonizaron los dos Ferrari. Hamilton y Leclerc sostuvieron un duelo constante durante buena parte de la carrera, con varios adelantamientos y maniobras al límite.

El británico tuvo un gran inicio y llegó a liderar la carrera tras la primera zona de curvas. Sin embargo, Antonelli recuperó rápidamente la punta.

Tras la aparición de un coche de seguridad en la vuelta 11, los líderes pasaron por boxes y la carrera se reordenó. Antonelli volvió a quedar al frente, seguido por Hamilton, Leclerc y Russell.

Con el paso de las vueltas, Russell superó a los Ferrari y trató de alcanzar a su joven compañero de equipo, pero el italiano ya tenía más de siete segundos de ventaja.

Abandonos y problemas para varios favoritos

La carrera también dejó varias sorpresas y abandonos. Verstappen tuvo que retirar su Red Bull en la vuelta 46, prolongando el complicado inicio de temporada de su escudería.

El español Fernando Alonso también abandonó, víctima de un problema mecánico en la vuelta 34.

Más atrás, el español Carlos Sainz Jr. logró terminar noveno, mientras que el argentino Franco Colapinto fue décimo y sumó su primer punto en la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez finalizó en el puesto 15.

Clasificaciones de la F1 tras el GP de China

El desastre de McLaren

La gran decepción del fin de semana fue McLaren. Ninguno de sus pilotos pudo tomar la salida.

El campeón del mundo Lando Norris se quedó bloqueado en el garaje mientras los mecánicos intentaban reparar su monoplaza, lo que le impidió llegar a la parrilla.

“Es simplemente irritante”, declaró el británico, señalando problemas en el bloque motor.

Por su parte, Oscar Piastri sí alcanzó la parrilla inicialmente, pero tuvo que regresar al garaje minutos después por otro fallo técnico.

La escudería británica, vigente campeona del mundo de constructores, vive un arranque de temporada lleno de contratiempos.

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