La colombiana Paula Aguirre se coronó campeona mundial con una actuación destacada en apnea Foto: Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas.

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La delegación colombiana comenzó con pie derecho su participación en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas 2026, que se disputa en Incheon, Corea del Sur. En la primera jornada de competencias, Paula Aguirre se consagró campeona mundial en la prueba de los 50 metros apnea, resultado que puso al país en lo más alto del podio desde el inicio del certamen.

La nadadora colombiana firmó una destacada actuación en la final al registrar un tiempo de 16.05 segundos, marca con la que superó a sus principales rivales en una prueba definida por márgenes mínimos. La segunda posición fue para Diana Sliseva, quien detuvo el cronómetro en 16.09 segundos, mientras que la china Yaoyao Hu completó el podio con un tiempo de 16.19.

Un camino sólido desde las eliminatorias

Antes de alcanzar el oro, Aguirre ya había mostrado su nivel durante la fase clasificatoria. Colombia contó con dos representantes en las eliminatorias de los 50 metros apnea femenino: Nikol Ortega y Paula Aguirre.

Ortega ocupó el primer lugar del tercer heat con un tiempo de 16.39 segundos, mientras que Aguirre fue segunda en el cuarto grupo tras marcar 16.27. Ambas lograron avanzar a la ronda decisiva, donde la experiencia y velocidad de Paula terminaron marcando la diferencia.

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En la final, además del título conseguido por Aguirre, Nikol Ortega cerró su participación en la séptima posición con un registro de 16.44 segundos.

Colombia también dijo presente en otras finales

La actividad del primer día incluyó ocho pruebas y la representación nacional logró instalarse en varias finales.

En los 50 metros apnea masculino, Samuel Salazar alcanzó la séptima posición con un tiempo de 14.59 segundos. El triunfo de la prueba fue para el surcoreano Kwan Ho Lee, quien se quedó con el primer lugar gracias a un registro de 13.87.

Por su parte, el equipo femenino del relevo 4x100 metros superficie, integrado por Viviana Retamozo, Grace Fernández, Paula Aguirre y Diana Moreno, avanzó a la final y concluyó en la quinta casilla de la clasificación general con un tiempo de 2:38.20.

En la rama masculina, el relevo conformado por Juan Rodríguez, Juan David Duque, Mauricio Fernández y Juan Fernando Ocampo también consiguió llegar a la instancia definitiva. Sin embargo, la participación colombiana terminó con una descalificación en la final.

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Una delegación con experiencia internacional

La selección colombiana que compite en territorio asiático está integrada por 24 deportistas. Entre los nombres más destacados aparecen Juan Fernando Ocampo, Paula Aguirre, Diana Moreno, Viviana Retamozo, Grace Fernández y Mauricio Fernández, atletas con amplio recorrido internacional y presencia en eventos de gran importancia, incluidos los Juegos Mundiales.

Con el título obtenido por Paula Aguirre en los 50 metros apnea, Colombia abrió su participación en el Mundial de Incheon con una actuación sobresaliente y una medalla de oro que ratifica el nivel competitivo de sus representantes en la natación con aletas.

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