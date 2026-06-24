Paraguay vs. Australia: hora y dónde ver en vivo la definición del Grupo D en el Mundial

Paraguay y Australia definirán en la última jornada del Grupo D quién se queda con el segundo lugar y el pase directo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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Paraguay y Australia afrontarán este jueves un duelo decisivo en el Grupo D del Mundial 2026. Con Estados Unidos ya clasificado y dueño del liderato tras sumar seis puntos, ambas selecciones llegan a la última jornada con tres unidades y con el objetivo de quedarse con el segundo lugar de la zona y asegurar el boleto directo a los dieciseisavos de final.

El encuentro, que se disputará en el Levi’s Stadium de San Francisco, tiene todos los ingredientes de una eliminatoria adelantada. Aunque los dos equipos están igualados en puntos, Australia cuenta con una ventaja importante: el empate le alcanza para terminar en la segunda posición gracias a una mejor diferencia de gol. Paraguay, en cambio, está obligado a ganar si quiere evitar depender de otros resultados.

Un grupo que llega abierto a la última fecha

La definición no solo determinará quién avanza directamente a la fase eliminatoria. Si hay un vencedor, el perdedor todavía conservará opciones de clasificación como uno de los mejores terceros, aunque sin garantías. En esta edición del torneo, únicamente los ocho mejores terceros acceden a la siguiente ronda, por lo que una derrota podría dejar a cualquiera de los dos pendiente de lo que ocurra en otros grupos.

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Las trayectorias de ambos equipos en el torneo han sido opuestas. Paraguay comenzó con una dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos, un partido en el que fue ampliamente superado. Sin embargo, reaccionó a tiempo y consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía para mantenerse con vida.

Australia, por su parte, tuvo un estreno positivo al derrotar 2-0 a Turquía gracias a una actuación sólida en defensa y una propuesta efectiva de contragolpe. No obstante, en su segunda presentación mostró menos argumentos y terminó perdiendo por el mismo marcador ante Estados Unidos.

Enciso lidera a Paraguay sin Almirón

La selección dirigida por Gustavo Alfaro tendrá una baja sensible para este compromiso. Miguel Almirón no podrá estar disponible debido a la expulsión sufrida en el encuentro contra Turquía.

Ante esa ausencia, gran parte de las expectativas recaen sobre Julio Enciso, quien fue una de las figuras paraguayas en la jornada anterior. El mediapunta asumirá un papel determinante en la generación ofensiva de la Albirroja.

Otro de los nombres a seguir será Matías Galarza Fonda, autor del gol que le dio el triunfo a Paraguay frente a Turquía y protagonista de una destacada actuación en un partido de alta exigencia.

Irankunda, la carta ofensiva australiana

Australia ha mostrado una identidad basada en el orden defensivo y la disciplina táctica. Buena parte de esa solidez ha estado respaldada por el joven defensor Alessandro Circati, pieza clave en el bloque que construyó el equipo oceánico durante la fase de grupos.

En ataque, el futbolista que más ha llamado la atención es Nestory Irankunda. El extremo fue determinante en el triunfo sobre Turquía, donde marcó un gol de gran factura y exhibió velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en espacios abiertos.

Un historial favorable para los oceánicos

Aunque será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una fase final de la Copa del Mundo, existen antecedentes entre ellas a nivel amistoso.

Australia y Paraguay se midieron por última vez en 2010, cuando los oceánicos se impusieron por 2-1 en Sydney. En total han disputado cinco encuentros, todos amistosos, con balance de dos victorias australianas y tres empates.

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Paraguay nunca ha logrado derrotar a Australia. Ahora, en el escenario más importante y con la clasificación en juego, la Albirroja intentará romper esa tendencia para seguir avanzando en el Mundial 2026.

Hora y dónde ver Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026

Fecha: jueves 25 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, CA)

TV: DSports y Paramount+

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