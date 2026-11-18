El encuentro forma parte de la Escuela de Talentos, programa del Ministerio del Deporte desarrollado a través del COC. Su propósito es fortalecer las competencias técnicas y metodológicas de los…

Con la participación de 97 entrenadores y ocho enlaces de diferentes regiones del país, comenzó este miércoles el Encuentro Nacional de Entrenadores de la Escuela de Talentos, en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá. La jornada inaugural contó con la presencia de Ana Edurne Camacho Corredor, secretaria general del Comité Olímpico Colombiano (COC).

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El encuentro forma parte de la Escuela de Talentos, programa del Ministerio del Deporte desarrollado a través del COC. Su propósito es fortalecer las competencias técnicas y metodológicas de los entrenadores mediante espacios de formación, intercambio de experiencias y trabajo conjunto, con especial atención al acompañamiento de los jóvenes deportistas.

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"Este es un programa muy importante. Cuando estamos con los niños, les estamos mostrando que el deporte es muy importante, porque cada día que están entrenando y aprendiendo es un avance para todos ellos. El deporte los lleva lejos, los hace conocer mundos que parecen lejanos y les ayuda a alcanzar los sueños que, quizás, en sus casas no conseguirían", destacó Camacho.

La programación comenzó con la conferencia ‘De 0 a Olímpicos, evolución de un gimnasta de alto rendimiento’, dirigida por Jairo Ruiz, entrenador nacional de gimnasia. Posteriormente, William Correa, especialista en dermatoglifia y entrenador nivel dos de la Federación Colombiana de Natación, estuvo a cargo de una exposición dedicada a esta disciplina.

Durante la tarde, los participantes tenían previsto abordar la metodología ágil MICOVI, nuevamente con Jairo Ruiz, y los estudios genéticos, bajo la orientación de William Correa. La jornada también contemplaba dos espacios prácticos, mientras que el encuentro incluye contenidos relacionados con nutrición, psicología, coordinación, preparación física, fisioterapia y estrategias didácticas.

Los asistentes al encuentro proceden de 30 departamentos del país: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, que cuentan con representación en estas jornadas de formación.

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