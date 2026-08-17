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La flor que brotó en Santo Domingo para romper un récord

En entrevista con El Espectador, Flor Denis Ruiz revivió el lanzamiento de jabalina con el que rompió el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Flor Denis Ruiz, la reina colombiana del lanzamiento de jabalina.
Flor Denis Ruiz, la reina colombiana del lanzamiento de jabalina.
Foto: Comité Olímpico Colombiano

“Tenía mucho miedo, pero me arriesgué”, recuerda Flor Denis Ruiz. Había pasado menos de un mes y medio desde que sufrió una lesión, antes del inicio de la Liga Diamante en Mónaco. Durante ese tiempo, su preparación estuvo lejos de ser la habitual. No pudo completar toda su carrera de lanzamiento. Sus sesiones se limitaron a los pasos cruzados, la parte final de esa aceleración en la que el cuerpo se pone de lado para preparar el lanzamiento. Sin embargo, llegó su momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ella decidió lanzar los...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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