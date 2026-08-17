La flor que brotó en Santo Domingo para romper un récord

Flor Denis Ruiz, la reina colombiana del lanzamiento de jabalina. Foto: Comité Olímpico Colombiano

“Tenía mucho miedo, pero me arriesgué”, recuerda Flor Denis Ruiz. Había pasado menos de un mes y medio desde que sufrió una lesión, antes del inicio de la Liga Diamante en Mónaco. Durante ese tiempo, su preparación estuvo lejos de ser la habitual. No pudo completar toda su carrera de lanzamiento. Sus sesiones se limitaron a los pasos cruzados, la parte final de esa aceleración en la que el cuerpo se pone de lado para preparar el lanzamiento. Sin embargo, llegó su momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ella decidió lanzar los...